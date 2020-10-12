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基隆輕軌升級捷運？ 侯友宜：樂觀其成

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往視察國影中心工程。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今前往視察國影中心工程。記者吳亮賢／攝影

由交通部、台北市、新北市、基隆市組成的「北北基軌道路網政策溝通平台」，明將正式召開第一次會議，重新檢視北北基軌道路網建設，包括輕軌是否與捷運汐民線整合，以及是否修正運量。對此新北市長侯友宜表示，基隆好、台北好、桃園好，宜蘭好，新北一定會好，「所以基隆把輕軌升級成捷運，我一定樂觀其成。」

侯友宜指出，基隆的輕軌或是捷運，一定要介接在新北市汐止的廊道裡面，路廊一定跟我們的汐東段、汐民線有所共用，所以在整個路廊規畫，新北市一定要負起責任，讓基隆不管是捷運或是輕軌，一定讓基隆這一條快速的道路能夠到新北、台北，「讓基隆改捷運，共軌的工作新北會承擔更多責任，讓基隆民眾有個方便到汐止、台北的路廊。」

對於若基隆輕軌改捷運，並由新北建造，部分功能可能與台鐵重疊，營運恐受影響，侯友宜表示，不管未來如何，新北市都願意承擔更多的責任，除了讓路廊一起來共用，包括興建跟營運，新北市如果能負起責任，都願意扛起，讓北部，尤其基隆跟新北的介接過程當中，有一個完整的捷運路廊，讓新北好、基隆更好，共同的發展。

基隆輕軌 捷運 侯友宜

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