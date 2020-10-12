臨時改行程陪蘇貞昌視察 侯友宜當面爭板橋特專三開發

行政院長蘇貞昌在2018年選戰時輸給新北市長侯友宜，如今蘇貞昌掌管行政院，新北要爭取大型建設經費，也得看蘇臉色。蘇貞昌今前往視察國影中心工程時，侯友宜特別臨時增加行程，全程陪同，侯除在現場多次與蘇「咬耳朵」，更公開喊話，希望行政院盡速核定板橋特專三開發計畫。

蘇貞昌今大約在下午4點15分抵達國影中心，侯友宜則提前10分鐘左右到達，迎接蘇貞昌。兩人一起接受媒體採訪時，蘇貞昌突然說「不要問讓市長尷尬的」，並笑著輕拍侯友宜的肩，侯友宜則立刻回應，「不要問讓院長難做人的」，一來一往雖看似熱絡，卻也有些許較勁意味。

對於在2018年互為勁敵，如今卻一起視察新北建設，蘇貞昌表示，「我們兩個雖然競選的時候有競爭，而且他贏了，我們都尊重新北市民的民主決定。但新北就是新北，我也是新北市民，我在中央、侯市長在新北，大家一起努力把要做的事情做好。」

侯友宜則說，不管跟院長在某一個事情的看法是一致或有落差，都是希望新北好，蘇院長也幹過台北縣長，他也是一樣希望新北市發展能夠更順遂。

侯現場致詞時，也當面向蘇貞昌爭取板橋特專三開發案，他表示，這塊中央的土地在新北最精華的火車站旁邊，已經討論了很久，希望趕快用新北表演中心的方式推動，已經過國發會同意轉報到行政院，拜託行政院盡速核定。蘇則回應，會找時間過去看看，「我來總是會好」。