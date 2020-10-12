共享外送廚房公安疑慮 北市府將會勘

北市議員簡舒培今天指出，有業者投資經營「共享外送廚房」，在大樓地下室設31個廚房、逾130個爐火，申請餐廳使照恐有公安疑慮；北市府說，明天將現勘並去函經濟部確認業態。

台北市議會今天進行工務部門質詢及答覆，民進黨市議員簡舒培質詢提到，近來出現一個新興產業「共享外送廚房」，通常由一名業者承租一處地點並隔成多個廚房出租經營，再和外送業者合作送餐經營，可有效節省經營成本。

她指出，有外商業者就承租大安區信義路4段的建物地下室經營「共享外送廚房」，面積達696.72平方公尺，業者於今年8月向台北市建管處申請並核准做為餐廳使用，共設置31個廚房和逾130個爐火，擬配合外送業者24小時營運。

此外，其座位區面積規劃為60.69平方公尺，約占總面積1/10。

簡舒培質疑，地下室設置31個廚房、逾130個爐火，且座位區和廚房區占比相對低，到底是供外送業者還是消費者使用，「這還是餐廳嗎」，儼然是中央廚房或大型廠房，其衍生的公安、衛生問題使得大樓135戶居民憂心忡忡。

她表示，業者目前仍在進行施工，且預計明年2月營業，但屆時就來不及，要求相關局處明天就去現場勘查，針對建物公安、消防安檢、營業樣態做認定，確認無虞後才能核發相關許可。

台北市都發局長黃景茂回應表示，關於餐廳使照核准部分，只要是餐飲業餐廳申請都沒問題，但此案是否為餐廳或是作業廠房仍待後續評估認定，允諾明天將偕相關局處到現場會勘。

台北市商業處副處長江美玲則說，行業別是依中央標準進行認定，餐館類現場有設置座位認定為「一般餐廳」，外送則認定為「其他餐飲業」，此案登記營業項目眾多且屬多角化經營，需分別依實際狀況做認定，9月也曾偕相關局處審查營業項目。

台北市產發局副局長王三中也補充說，此案為新興型態產業，其態樣歸屬是否需辦工廠登記，將盡快去函經濟部詢問、確認業態。