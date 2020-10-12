幼教機構兒虐事件頻傳 北市議員要求研議裝設監視器

近年兒虐事件頻傳，北市議員認為，幼兒認知及表達能力不足，若遭受不當管教難以表述，要求北市教育局應訂定幼兒園裝設監視器自治法規。教育局長曾燦金回應，此涉及人權隱私疑慮，將邀集相關專家進行研議，尋求共識後在擬定適合辦法。

經教育局統計，北市共有692間幼兒園，其中8成在公共空間設有監視器，公幼裝設比例逾90%、私幼裝設比例也超過70％，但教學空間裝設比例卻有極大落差。私幼、準公共幼兒園裝設比逾60%，非營利幼兒園近70%，但公幼卻不到5%。

北市議員黃郁芬表示，現行法規因爲強制設置監視器，導致幼兒園兒虐事件頻傳，但調查困難、不易咎責，不僅無法保障孩童安全，家長也難以安心，建議教育局應全面強制幼兒園裝設監視器並訂定管理規範。

曾燦金指出，中央已針對0至2歲的托嬰機構訂定強制加裝監視器規範，但2至6歲的幼兒園是否跟進，各界還未有共識。

有教育團體認為，透過提升教師專業性及把關人才徵選等方式，才可避免兒虐事件，但在教室內裝設監視器，除有侵害人權肖像權疑慮，還會破壞教學環境的互信關係。

北市議員許淑華表示，監視器主要輔助調查辦案，並非監視人員，只要明確界定使用、調閱辦法，對師生雙方都有保障；議員鍾沛君認為，裝設監視器能讓家長更放心，許多私幼也主動加裝提高招生數量，市府應鼓勵。

另外，議員陳重文也說，現在是全民監督時代，議員質詢也公開透明直播接受檢視，表現不好就該淘汰，建議教育局應研議北市幼兒園裝設監視器自治法規，保障幼童安全及權益。

對此，曾燦金表示，由於執行面仍有許多爭議，會先邀集法律、教育相關學者、兒少福利團體進行對話，達到共識後再進一步研議訂定相關辦法，至少拉高至市府層級，再進行座談會、公聽會等程序，在各界意見中取得平衡。