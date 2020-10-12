不讓社區共餐斷炊 紅樹林有線捐加菜金

萬里區北基里位處山區，長輩人口多，北基社區天天開辦銀髮共餐，至今已經八年，每人每餐只需負擔35元，在物價、菜價飛漲的大環境下，都快撐不下去，紅樹林有線電視連續四年送上加菜金，發揮在地企業責任，一起為偏鄉銀髮長輩的餐食盡一份心。

紅樹林有線電視節目部經理陳文斌表示，北基里長還有社區理事長為了照顧居住山區，用餐不易的長輩，每週一到五天天中午都辦理共餐，開辦八年以來，物價、菜價飛漲，依舊堅持每一餐長輩只需負擔35元，食材費用不足經費由社區、里長或是公所協助籌措，為了不讓北基共餐斷炊，身為在地企業當然要來盡一點力量，今年是第四年再度來到北基社區捐贈加菜金，希望山區長輩都不需為尋找餐食而煩惱。

北基里長鄧月嬌說，第四年紅樹林有線電視再度帶著加菜金來為北基社區長輩們加菜，除了感謝紅樹林有線電視與里民一直以來對於共餐活動的支持，更加也感謝紅樹林有線電視做的偏鄉服務，有次有位山區老人以為碰上收訊問題，待工程人員到場檢查，才發現原來是電視機壞了，為此也是相當肯定紅樹林有線電視不辭山區偏遠的服務精神。

萬里區長粘雪琴表示，來見證這場捐贈加菜金儀式，真的感謝紅樹林有線電視每年到了即將入冬的時節，總會像是聖誕老人一般，為北基社區帶來加菜金，也拋磚引玉，引起更多企業團體對於北基銀髮共餐基金的關注，讓天天辦理共餐得以在各界善心捐助下如期辦理，繼續往第九年的里程碑邁進。