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貢寮卯澳灣魚苗放生 地方成立海岸巡守隊

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
貢寮區卯澳灣十萬粒九孔苗與一萬尾黃錫鯛魚的魚苗放生，地方成立海岸巡守隊，要讓漁業得以永續發展。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區卯澳灣十萬粒九孔苗與一萬尾黃錫鯛魚的魚苗放生，地方成立海岸巡守隊，要讓漁業得以永續發展。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區卯澳灣日前在新北市長侯友宜參與十萬粒九孔苗與一萬尾黃錫鯛魚的魚苗放生，讓卯澳灣身為栽培漁業示範區。地方也在漁會帶領下成立海岸巡守隊，福連里漁民自願擔任志工，清除滬網，限定捕捉漁產大小，要讓漁業得以永續發展。

新北市長侯友宜表示，貢寮區卯澳灣是全國第一個「栽培漁業示範區」，新北市府也在海灣北岸設立海洋資源復育園區，與海洋大學產官學合作，增進示範區的漁業栽培技術，而透過放流活動，希望海洋資源永續的議題受到更多重視。

新北市議員林裔綺表示，由於卯澳灣在今年7/30進行未爆彈原地引爆作業，海洋中的生物透過事先捕撈，保存於海洋資源復育園區，此次活動也看到當時救回的海膽，學生親自觸摸好新奇，而市長與孩子們也用魚梯將黃錫鯛魚放回海洋繁衍，也希望在地漁民能夠一同配合，不過度捕撈，漁業資源才會長久。

漁業署署長張致盛表示，卯澳灣是九孔及眾多魚介貝類的故鄉，此次放生十萬粒九孔苗與一萬尾黃錫鯛魚苗回歸海洋，讓卯澳灣未爆彈危機之後，生態有新一番轉機，明年漁業署也會加強流刺網實名制的政策，保護更多海洋生物的棲息權利。

福連里長吳文益表示，自卯澳灣選為栽培漁業示範區後，在漁會帶領下成立海岸巡守隊，福連里漁民自願擔任志工，清除滬網並提醒遊客，龍蝦、石斑魚不到20公分，海膽、九孔殼長不到8公分，不能帶走，善盡巡守隊責任，讓漁業得以永續發展。

貢寮 漁民

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