汐止復興里影音學堂開課 志工用手機說故事

用手機記錄生活及說故事，由觀天下有線電視主辦的「CH3城市光影」影音學堂，今(12)日在汐止的復興市民活動中心開課，教導志工長輩用手機拍照、編輯等技巧，生活化的課程，長輩們學的很開心。

現代人手機不離身，而影音學堂，就是讓大家滑手機邊學習，觀天下有線電視主辦的「新北CH3．城市光影」影像製作學堂，這是第二年開課，因為，平常大家都會用手機拍照，只是如何構圖拍出美照、還有透過app編輯影片呈現，找來專業老師，帶領學員用手機記錄生活。

觀天下有線電視公司總經理周鴻均表示，持續舉辦手機影音學堂教學，在學習過程中，看到志工還有長輩展現出學習熱忱，也學的很開心，手機這樣的工具，可以將平時拍的照片影片，剪輯成簡單的影片，可以將過去經歷過的回憶整理起來，舉辦活動除了影音推廣回饋地方之外，也希望可以推廣第三頻道公用頻道的素材，讓更多的人能夠可以將自己製作的素材放到我們的第三頻道。

復興里長蕭素真說，從去年知道有這個活動就積極爭取，也等了好一段時間，終於在今天舉辦影音學堂課程，這次的對象包括志工還有長輩，覺得這個課程非常好，能夠讓老人家動動腦筋，又能學到手機的運用。