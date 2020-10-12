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瑞芳新圖書館啟用 特色活動一波接一波
瑞芳區新圖書館由原先的區民廣場挑高興建，不僅保留一樓雨遮空間，方便瑞芳居民舉辦活動，更從外觀上以金色設計呈現黃金山城的過往風華，圖書館更舉辦手作藝術體驗、詩詞創作、老街走讀等活動，民眾可至新北市立圖書館網站洽詢活動資訊與報名。
瑞芳區長施玉祥表示，瑞芳區因為舊圖書館空間小且漏水嚴重，打造新的圖書館位在區民廣場之上，除了是公車亭旁顯而易見的建築，更象徵著文化與現代接軌的新里程碑，一旁廣場上的大樓壁畫呈現黃金瀑布、猴硐貓村可愛多彩的氛圍，週邊道路也改成柏油道路，讓借書者更安全止滑。
新北市議員林裔綺表示，建築挑高，雖然下著雨，啟用典禮現場跳舞獅、三校打鼓都沒問題，而二樓的室內空間有電梯可到達，明亮的天井以及落地窗，並且設立咖啡座，讓民眾得以投幣品嚐濃郁香氣。
新北市長侯友宜表示，圖書館設有「在地知識專區」推廣老街瓶燈之美與猴硐礦村文史，「柑仔店」印象陳設也象徵著瑞芳地名由來，孩子們有專屬的圖書區，民眾更能利用自動借書機方便又快速，達到「服務空間分齡化、學習空間多元化、館藏空間在地化」的目標。
新北市立圖書館長王錦華表示，新北市立圖書館瑞芳分館開幕期間只要申辦或借書集點，便能兌換風車、天燈等手作藝術品自10/11為期一週的「礦坑書庫尋寶趣」，也可以免費兌換到瑞芳老街文化推廣協會精心繪製的瓶燈一盞，10/15、10/29還有猴硐老礦工們的真人圖書館活動，接下來瑞芳圖書館更有手作藝術體驗、詩詞創作、老街走讀等活動，民眾可至新北市立圖書館網站洽詢活動資訊與報名。
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