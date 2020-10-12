只准州官放火？ 北市府公園辦活動 民間文創市集無處去

文創市集近年來逐漸興盛，除有不同主題的假日市集，更有體驗型的巷弄職人工藝，不少年輕人透過文創市集，追求生活風格及維持生計，但北市議員吳沛憶指出，民間團隊想租借北市戶外空間舉辦文創市集困難重重，公園場地開放比例不到2％，連申請機會都沒有，形同空間戒嚴。

吳沛憶表示，北市長柯文哲承諾要多幫助年輕人，讓他們盡情發揮創意，但北市府對於民間舉辦的文創市集卻相當不友善，光是租借場地就困難重重、四處碰壁，只能透過民代或有力人士與市府合辦才能申請。

依照北市工務局於2017年發布的「台北市公園場地申請須知」，文創市集被歸類為營利性活動，全北市856座公園場地，僅開放14座公園進行申請，其餘800多座都禁止舉辦文創市集，開放比例1.6%。

北市公園處長陳榮興表示，是否開放舉辦文創市集是以營利及非營利來區分，公園已休憩為主，若要開放營利，會有排擠效果。

吳沛憶指出，不只是開放比例極低，就連開放公園的行政區也有分配不均問題，北市高達一半的行政區都沒開放場地舉辦文創市集。另外，開放14座公園的理由也沒有擬定相關標準。

吳進一步質疑，從公園處提供的資料來看，過去2年提供市府各單位向公園處舉辦營利的情況，2019年各局處舉辦112場營利活動，其中68場辦在禁止營利性的場地，今年也辦了56場營利性活動，也有38場辦在禁止民間團體舉辦營利性活動的場地，「根本就是兩套標準、自打嘴巴。」

吳沛憶表示，現階段規範已不合時宜，公園處應正視文創市集的特殊性，並站在支持文化藝術活動的立場，重新檢討現有規範。

陳榮興則承諾，會邀請民間團體進行溝通、了解問題，並檢討公園租借文創市集活動的規範。