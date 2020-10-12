北市大南客運承德幹線肇事冠軍 卻被評比「績優公車」

北市交通大隊統計，北市大南客運承德幹線自2018年起，連續3年肇事次數高居公車路線之冠，台北市議員李明賢今在議會交通委員會部門質詢時，批評肇事率最高的大南客運在2019年第一、二季公車評比竟被列為「績優公車」，質疑市府評鑑機制出現問題，對此，北市公運處長常華珍承諾，會重新研議評比機制。

李明賢指出，現階段公車評比，旅客服務品質與駕駛管理占40%、運輸工具設備安全占29％、行車肇事率甚至僅佔12％，質疑到底是安全重要還是品質重要。

經調查，北市公車肇事件數從2018年的168件、2019年的197件，數量逐年上升，今年光截至7月底就有180件肇事件數，肇事原因第一名竟為「不明原因肇事」，第二名為換到不當、未注意前方人車動態。

「到底什麼是原因不明？」李明賢批評，如此歸納方式根本是便宜行事，也無法明確分析真正肇事原因；另外，大南客運承德幹線自2018年起躍居危險路線第一名，去年整年度單一路線就發生10起車禍，然而，大南客運竟在北市公車2019年第一、二季的評比中，列為北市「績優公車」，十分弔詭。

李還質疑，近3年公車肇事分別造成95人、125人、124人受傷，今年的事故中甚至已造成6人死亡，各項數據逐年激增，是否代表北市府公車評鑑機制出現問題？

對此，北市交通局長陳學台表示，為了擴大公眾參與，從明年3月起，公車評鑑委員會將新增3位市民代表，取代原有的交通運研所、財政局、主計處代表。

李明賢表示，近期內湖藍26公車衝撞人行道釀1死1傷事件，儘公運處表示管業者與家屬達成和解，但相關責任仍要求業者積極檢討改善，現在公車評比行車肇事率列評僅占12％，盼未來占比要提高。

公運處長常華珍表示，目前市府每半年會進行評比、檢討，除了會要求業者徹底檢討，對於評比的調整，承諾會研議調整，甚至加重行車肇事率的占比。