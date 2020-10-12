快訊

電梯突然下墜！訪蘇貞昌行程 20多名記者受困10分鐘

【高教斜槓中年／上】博士兼任教師悲歌 流浪12年50歲被迫換跑道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市大南客運承德幹線肇事冠軍 卻被評比「績優公車」

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
示意圖，北市大南客運承德幹線高居公車危險路線之冠，北市議員李明賢建議調高公車肇事率列評占比。聯合報系資料照
示意圖，北市大南客運承德幹線高居公車危險路線之冠，北市議員李明賢建議調高公車肇事率列評占比。聯合報系資料照

北市交通大隊統計，北市大南客運承德幹線自2018年起，連續3年肇事次數高居公車路線之冠，台北市議員李明賢今在議會交通委員會部門質詢時，批評肇事率最高的大南客運在2019年第一、二季公車評比竟被列為「績優公車」，質疑市府評鑑機制出現問題，對此，北市公運處長常華珍承諾，會重新研議評比機制。

李明賢指出，現階段公車評比，旅客服務品質與駕駛管理占40%、運輸工具設備安全占29％、行車肇事率甚至僅佔12％，質疑到底是安全重要還是品質重要。

經調查，北市公車肇事件數從2018年的168件、2019年的197件，數量逐年上升，今年光截至7月底就有180件肇事件數，肇事原因第一名竟為「不明原因肇事」，第二名為換到不當、未注意前方人車動態。

「到底什麼是原因不明？」李明賢批評，如此歸納方式根本是便宜行事，也無法明確分析真正肇事原因；另外，大南客運承德幹線自2018年起躍居危險路線第一名，去年整年度單一路線就發生10起車禍，然而，大南客運竟在北市公車2019年第一、二季的評比中，列為北市「績優公車」，十分弔詭。

李還質疑，近3年公車肇事分別造成95人、125人、124人受傷，今年的事故中甚至已造成6人死亡，各項數據逐年激增，是否代表北市府公車評鑑機制出現問題？

對此，北市交通局長陳學台表示，為了擴大公眾參與，從明年3月起，公車評鑑委員會將新增3位市民代表，取代原有的交通運研所、財政局、主計處代表。

李明賢表示，近期內湖藍26公車衝撞人行道釀1死1傷事件，儘公運處表示管業者與家屬達成和解，但相關責任仍要求業者積極檢討改善，現在公車評比行車肇事率列評僅占12％，盼未來占比要提高。

公運處長常華珍表示，目前市府每半年會進行評比、檢討，除了會要求業者徹底檢討，對於評比的調整，承諾會研議調整，甚至加重行車肇事率的占比。

公車 北市 李明賢

延伸閱讀

素人書法家「一字萬金」 李明賢攜高年級學生聯展義賣

人行道不平害人慘摔 議員酸：市長眼皮下的路也很破

北市人行道凸起害人慘摔明年才能修？議員批：怠惰

衛福部美豬標示版本 北市府：標示不夠清楚

相關新聞

深坑輕軌8送中央審議 新北捷運局：最快3年內核定發包

新北市議員金中玉今於議會質詢深坑輕軌進度，捷運局長李政安表示，今年4月第8次提送可行性研究報告至中央審議，7月10日已召...

只准州官放火？ 北市府公園辦活動 民間文創市集無處去

文創市集近年來逐漸興盛，除有不同主題的假日市集，更有體驗型的巷弄職人工藝，不少年輕人透過文創市集，追求生活風格及維持生計...

北市大南客運承德幹線肇事冠軍 卻被評比「績優公車」

北市交通大隊統計，北市大南客運承德幹線自2018年起，連續3年肇事次數高居公車路線之冠，台北市議員李明賢今在議會交通委員...

大安區大樓地下塞31個廚房 上百爐火24小時運作憂公安

共享經濟正夯，除了共享汽機車，還出現「共享外送廚房」，北市議員簡舒培指出，KitchenNow業者在信義區承租一大樓經營...

北市社宅疑有綁標 參考廠商疑幽靈公司查無商登

台北市社宅品質頻出包，台北市議員許淑華今天踢爆，社宅標案疑似有幽靈參考廠商綁標。許淑華質疑，社宅的統包廠商提出推薦參考廠...

陽明山保變住6之6 民團嗆柯：千億弊案甩鍋圖利誰？

台北市環評大會今天審查陽明山保變住六之六開發案，綠色消費者基金會秘書長方儉、草山生態文史聯盟等公民團體，環評會議前，也赴...

走24年重頭來！環評決議陽明山保變住6之6重新辦環評

陽明山保變住六之六開發案遭質疑土方超挖、草率通過水保計畫等爭議。台北市環評大會今天再審六之六開發案，由於委員對於土方挖填...

新北推10條淺山健行路線 侯友宜：台北的山沒多少

秋天的腳步逐漸靠近，新北市結合群山圍繞的特色，盤點土城、樹林、三峽、鶯歌等10條淺山路線，推出「微笑山線10條散策路線」...

營養午餐將全面換約 侯友宜宣示：不讓美豬進入校園

中央將在明年元旦正式開放萊豬進口台灣，家長憂心忡忡，新北市長侯友宜12日上午在「新北市營養午餐食用國產豬牛宣示記者會」表...

深坑黑豬肉用大理石紋油花抗美豬 陳德烈最愛炒回鍋肉

政府要開放萊豬進口引發熱議，新北市深坑區是國產黑毛豬肉的故鄉，黑毛豬養成時間長達1年，讓油脂更能滲入肌肉，形成大理石紋油...

影／新北市攜手業者及教養場域 防堵萊豬保障學童健康

新北市政府攜手盒餐食材業者、托嬰、幼教、補教、家長團體及學校宣示禁用萊豬，新北市長侯友宜表示，0至18歲教養環境全面防堵...

囤物成癖 多有高度不安全感

不少人有囤物習慣，但囤物成癖恐因有心理困擾。台北市社會局社工科長陳怡如表示，囤物行為有多樣態，若無精神上的疾病，很多就是...

熱門新聞

偷跑被罰就認了 台中總站夜市負責人訴說委屈：只想做點事

台中總站夜市今晚繼續營業 經發局蒐證開罰6萬元

柯文哲指因疫情民眾「被迫」到東部玩 台東縣府：說的沒錯

陳致中「瑪利歐式跑跳」測路平 網虧：高雄人這麼好騙

台中總站夜市斷電、開罰 夜市：大家要等我們 好嗎？

大安區大樓地下塞31個廚房 上百爐火24小時運作憂公安

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。