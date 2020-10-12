北市13萬家長申請親子帳號 整體綁定率過半

台北市政府推動親子帳號至今有13萬名家長申請，整體綁定率達53%。教育局今天頒發感謝狀給綁定率最高的前10所學校；另校園繳費系統新增列印繳費證明單功能。

台北市教育局9月全面推廣學雜費電子支付，鼓勵家長綁定親子帳號。教育局長曾燦金表示，開學至今，已有13萬名家長綁定親子帳號，整體綁定率達53%，其中國小綁定率最高，達66%，國高中皆為40%左右。

教育局下午舉行記者會，曾燦金頒發感謝狀感謝親子綁定率最高的前10所學校，包含明倫高中、日新國小、辛亥國小、景美國小、芝山國小、雨農國小、延平國小、和平國小、東門國小和金華國小。

明倫高中校長洪金英表示，透過建置宣導專區、辦理工作說明會、校門口張貼大型看板和公布QA專線等，推動親子綁定。明倫高中一、二年級學生1105人，親子綁定率高達8成以上。

另外，教育局表示，台北市校園繳費系統9月上線，現新增電子繳費證明單留存列印功能，家長可於繳費後3至7個工作天，在繳款紀錄專區下載電子繳費證明單留存，若有特殊需求也可自行列印單據。

教育局指出，北市國中、高中、高職學雜費繳費截止日為109年10月15日，國小學雜費繳費截止日為109年10月21日，親子帳號還有一波努力空間。