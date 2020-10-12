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大安區大樓地下塞31個廚房 上百爐火24小時運作憂公安

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員簡舒培怒批，地下室設31個廚房申請餐廳使照還被核准。圖／截至北市議會質詢影片
北市議員簡舒培怒批，地下室設31個廚房申請餐廳使照還被核准。圖／截至北市議會質詢影片

共享經濟正夯，除了共享汽機車，還出現「共享外送廚房」，北市議員簡舒培指出，KitchenNow業者在信義區承租一大樓經營共享外送廚房，並在地下室設置31個廚房、130多個爐火，使用執照卻申請為餐廳營業，而非中央廚房、廠房使用，且24小時營運，恐有公安、衛生等問題，嚴重危害該大樓135戶居民安全問題。

此案業者承租大安區信義路四段153-155號雲門大樓地下室經營共享廚房，總使用面積為696.72平方公尺，其中，座位區面積僅60.69多坪分公尺，占不到1成，且短短不到70公尺的走廊卻隔出31間廚房，儼然是大型廠房，現正在施工中，完工後預計會有130個爐火設備，北市建管處卻核准業者餐廳申請使照。

「31個廚房，六分之一是座位、六分之五是廚房，這還是餐廳嗎？」簡舒培痛批，業者難道沒有欺騙？明明營運方式為外送，卻申請為餐廳，一般餐廳有正常休息時間，此案卻可能24小時營運，還是餐廳嗎？另外，31個廚房的消防安全設備及環境衛生問題的認定也與一般餐廳相同？

都發局長黃景茂表示，針對餐廳使照核准部分，若是餐飲業餐廳申請一定沒問題，但此案是否為餐廳還是作業廠房仍須評估認定。因以往沒有案例及經驗，對於行業業別的認定有疑慮，將會同北市商業處來做認定；消防局表示，餐廳消防標準屬於甲類，此案本身有爐火，所以才訂定為甲類場所。

北市商業處則表示，針對行業別是依中央標準來認定，餐館類現場有設置座位認定為「一般餐廳」，外送則認定為「其他餐飲業」，此案登記營業項目很多，包含飲料業、飲酒業、餐館業、其他餐飲業，符合規定。此案公司項目屬於多角化機營，要分別依照實際狀況去認定，當初在9月有做營業項目審查。

北市產發局表示，這是新興型態，會針對此案去詢問經濟部，而這案子態樣部分，是否需要工廠登記，會盡快去確認。而環保局回應，對於環保衛生問題會針對廚房排放管道來做處分，31個廚房依照營業額實際運轉情況，看是要獨立排放還是統一匯整，待正式營運後，若樓上住戶陳情就去稽查。

簡怒批，等正式營運就來不及了，要求相關局處明天即刻現勘，針對建築物公安、消防安檢、營業樣態認定，在未確認前要求廠商立即停止裝修；第二，要求產發局與中央研議，確認共享廚房此一行業類別，在還沒確認前，室內裝修合格證明、消防安全檢查、建築物公共安全檢查、餐飲衛生管理評核等相關許可都暫緩核發許可。

北市 簡舒培 餐飲業

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