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深坑輕軌8送中央審議 新北捷運局：最快3年內核定發包

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市議會今舉行一至六審聯合業務報告及質詢。記者吳亮賢／攝影
新北市議會今舉行一至六審聯合業務報告及質詢。記者吳亮賢／攝影

新北市議員金中玉今於議會質詢深坑輕軌進度，捷運局長李政安表示，今年4月第8次提送可行性研究報告至中央審議，7月10日已召開審查會，經依審查意見修正後，將於10月報至中央，「修改之後通過的機會很大」，順利的話，2到3年內可核定通過綜合規畫，並發包施工。

李政安指出，審查意見中，主要針對S3及S5站行駛路線及車站位置調整，希望路線及車站更貼近人口密集區，經9月的跨局處會議後，將於10月底送交修正後報告。

金中玉追問，深坑輕軌已喊出多年，這次可行性報告通過的機率究竟多高？李政安回應，「修改之後通過的機會很大，希望年底交通部審查可以同意這個方案，明年到行政院審查後，盡快辦理綜合規畫跟環評。」

李政安說，順利的話，最快2到3年後，綜合規畫可通過核定，並將開始發包施工，盡速推動三環六線的完成。

深坑 輕軌

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