陽明山六之六保變住案 北市決議重辦環評

台北市環境影響評估審查委員會今天討論陽明山六之六保護區變住宅區（保變住）開發案，環評委員最終達成共識，決議開發單位應就申請變更部分重辦環評。

陽明山保變住六之六開發案，民國85年環境影響說明書審查通過，開發單位重劃會提出挖填土方量25萬立方公尺送環評，而後挖填量卻達到逾58萬。

由於違反環評承諾開挖過量土方，遭草山生態文史聯盟提起訴訟，開發案於103年遭最高行政法院判決撤銷開發許可，並須恢復原狀。

重劃會今天再提變更送環評，包含挖填土石方量變更為62萬立方，以及污水下水道系統變更。北市府上午召開環境影響評估審查委員會第230次會議，討論本案。

綠色消費者基金會秘書長方儉會前召開記者會，指北市府是六之六案大地主，恐涉及利益關係，他並搬出電蚊拍、捕蚊燈、蚊香等3大「滅蚊神器」，誓言清除苛蚊者（台北市長柯文哲）汙濁政治。

環評會中，方儉登記發言表示，住六之六挖填土方由25萬立方，擴張成58萬立方，現擬增至60幾萬，開發案103年被最高行政法院判決違法定讞，環評委員沒有權利駁回。

草山生態文史聯盟理事長文海珍表示，住六之六開發涉及挖填土方、污水下水道、聯外排水、陡坡以及交通等問題，要求環評委員否決本案開發。

綠黨黨員李春祥表示，仰德大道交通擁擠，上面再增住宅區，恐雪上加霜；本案屬山坡地敏感地開發，仍有許多詳細資料待提供，審議應暫停，等所有資料上傳後再處理。

環評委員就挖填土石方量、交通問題、雨水排水系統，以及重劃會解散後續銜接管理事宜等，詢問重劃會。另北市地政局土地開發總隊澄清，本案市府只會取得公設用地12.35公頃，占全區23%，非民間所稱的50%。

環評委員表示，85年環評有條件通過至今24年，已缺乏代表性，這段期間開發單位頻頻偷跑，帶給民間負面印象，後續主管單位也搞不清楚狀況，重做環評不是回應環團要求，而是讓開發單位講清楚說明白。

環評會最終達成共識，決議因土石方量變更、污水處理方式變更所衍生環境問題，對環境品質維護有不利影響之疑慮，依法開發單位應就申請變更部分，重新辦理環評。

另因本案北市府可取得23%土地，環評會做出附帶建議，指本案營運期間涉及公共設施管理權責問題，請北市府予以釐清。