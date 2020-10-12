解封10年時光膠囊 單親媽圓滿傳愛下一代

來自新北市中和的王小姐獨自扶養孩子，經濟和生活雙重壓力讓她一度處人生低潮，10年後她帶著全家一起解封典藏在陶瓷博物館的時空膠囊，重讀她寫下對愛子的字句，傳承幸福給下一代。

新北市立鶯歌陶瓷博物館在民國99年舉辦「十年的約定－封藏記憶的時空膠囊」，慶祝陶博館10歲生日，約300名民眾寫下心願小卡片留存在陶瓷膠囊中，相約今年聚首陶博館解封。

參加活動的王小姐當時獨自撫養6歲的兒子在外生活，工作到凌晨疲憊不堪，帶著兒子寫下對未來的期許。

10年之中，王小姐遇見另一半，兩人如今育有3子。今年她和全家人一起到陶博館打開時空膠囊，16歲長子讀著媽媽當年寫下對他說的話，收到封藏其中的生日禮物金項鍊，格外感動覺得有意義。

而目前就讀銘傳大學經濟與金融學系二年級的葉同學，當時跟著家扶中心一起參加活動，因為家庭經濟關係，讓他學業、打工兩頭燒，但他仍規劃報考證照的計畫並力行，看著10年前許下「希望全家平安、健康，自己能賺錢照顧家人」願望，他相信未來更好。

陶博館館長吳秀慈表示，即日起至12月31日止，只要持身分證明文件至陶博館1樓服務台解開封藏10年的心願，就能獲得與時空膠囊合照的拍立得相片1張。

吳秀慈說，今年陶博館開館邁向20週年，館慶系列活動將於10月起陸續展開至年底，更多的活動資訊可上陶博館官方網站、臉書粉絲專頁查詢。