陽明山保變住6之6 民團嗆柯：千億弊案甩鍋圖利誰？

台北市環評大會今天審查陽明山保變住六之六開發案，綠色消費者基金會秘書長方儉、草山生態文史聯盟等公民團體，環評會議前，也赴北市府大樓抗議。方儉質疑，六之六開發案為全台最大違建，地主之一柯市府闖關千億元弊案，甚至許多銀行已花10多億元買地插旗，現在市府要將環評責任推給府外委員，甩鍋圖利誰？

今天的保變住六之六開發案審查，環評委員最後決議，認為環境影響疑慮仍大，要求開發單位重新辦理環評。方儉表示，六之六開發案由當年的25萬立方公尺挖填土方，違法擴張至58萬立方公尺，甚至2014年被最高行政法院第66號判決，列出八大恣意濫開發的違法事實，並以恣意濫用而違法定讞。

方儉也提到，甚至未來整地後，若要蓋豪宅，又要增加上百萬立方公尺土方，都還不在環評審查裡，質疑此案若環評通過，若陽明山周邊繼續有土石流？誰負責？

水資源保育聯盟粘麗玉也表示，開發單位提出的簡報，未來重畫區人口增加到4千多人，到底汙水總量多少？汙水管線怎麼銜接？會不會影響到下游居民，會不會外溢出來，開發單位對汙水處理問題都沒有交代清楚，另外，會不會讓原本就壅塞的仰德大道交通更受衝擊，開發單位也沒有交代清楚。

草山生態文史聯盟也提到，今天開發單位的環差分析報告明顯不足，尤其開發單位明顯違法先挖填土方，但北市府卻是開了30萬罰單就便宜了事。

環團也質疑，陽明山保變住六之六開發案，原本要求重畫區要自設汙水處理廠，現在卻變更為納入公共管線，這已經不是降低，而是取消汙水處理廠，計畫的變更會對周邊環境加重影響，甚至若環評通過，周邊的地形地貌都會有所影響。

方儉表示，陽明山保變住六之六開發案，北市府、新光集團為最大公私地主，質疑北市府配合財團要掏空陽明山，甚至今天的環評會議，儘管北市府內部委員迴避，但疑似要讓府外委員背黑鍋，質疑有無對價關係？