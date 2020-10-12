走24年重頭來！環評決議陽明山保變住6之6重新辦環評

陽明山保變住六之六開發案遭質疑土方超挖、草率通過水保計畫等爭議。台北市環評大會今天再審六之六開發案，由於委員對於土方挖填量、汙水下水道及水保、交通等議題，仍有相當多疑慮，經過三個小時討論，委員決議要求開發單位應重新辦理環評，等同走了24年的陽明山保變住六之六開發案，得要重頭來。

台北市環評大會今天審查「士林區住六之六自辦市地重劃區(陽明山保變住六之六開發案)第二次環境影響差異分析報告」，由於疑慮仍多，環評委員最後共識決決議，開發單位因土石方量變更、汙水處理方式變更所衍生環境問題，對環境品質之維護有不利影響之疑慮，依照環境影響評估法第16條暨同法施行細則第38條第1項第5款規定，開發單位應就申請變更部分，重新辦理環境影響評估。

委員也決議，本案保變住開發後續有關土地利用部分，包括住宅開發強度及引進人口，未來挖填土石量、汙水、廢棄物處理、空氣品質、噪音振動、生態及交通影響等環境衝擊，應一併納入評估。

另外今天的環評大會也做出附帶決議，針對本案營運期間涉及公共設施管理權責問題，請北市府予以釐清。