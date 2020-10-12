快訊

「疫後」再出發！大法官提名戰開打...川普真人造勢天天連發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北推10條淺山健行路線 侯友宜：台北的山沒多少

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
三峽淺山健行步道。圖／新北觀旅局提供
三峽淺山健行步道。圖／新北觀旅局提供

秋天的腳步逐漸靠近，新北市結合群山圍繞的特色，盤點土城、樹林、三峽、鶯歌等10條淺山路線，推出「微笑山線10條散策路線」手冊，並邀請知名生態旅遊作家劉克襄帶路，拍攝行腳影音，邀請民眾來場新北「山旅行」。市長侯友宜今致詞時也表示，「台北市的山區沒多少」，歡迎台北人到新北走一走，來新北的山看台北。

劉克襄指出，新北市約有80%的地方都是淺山，只要搭捷運、公車、火車就可以接近它，甚至騎單車、走路就能到達，「這樣的距離很近很剛好」。他也將新北的淺山比喻為家山，對上班族來說，可能一個月、甚至一整年都沒有踩上泥土路的機會，藉著親近住家附近的淺山，可沐浴自然中，消除平日疲憊。

侯友宜表示，家山就是離家最近的山，穿著輕便就可出發，輕鬆自在又身心舒暢，走到山頂眺望，甚至可以找到自己的家。此外，新北的山也是充滿人文歷史的好地方，周遭還有傳統市場、古蹟名勝可以造訪，將來小學生的校外教學也可按手冊深度體驗家山步道。

侯友宜也說，新北比台北的資源更豐富，有山有海，台北市的山區沒多少，一點點而已，像象山、陽明山，歡迎台北人到新北走一走，以前大家都是到台北遙望新北，現在歡迎大家來新北的山看台北，新北很美很近很剛好。

觀旅局表示，此次與「今周刊」合作出版的「微笑山線10條散策路線」，即日起在樹林、鶯歌、土城、三峽區公所及新北市觀旅局轄管旅遊服務中心、新北市府1樓服務台發送4000冊，送完為止；另今周刊雜誌1243期也隨刊附贈(新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣市等統一、全家超商)，計6000冊。民眾也可至新北觀光旅遊網下載小冊電子版

新北市長侯友宜(右2)與生態旅遊作家劉克襄(左2)品嘗樹林在地美食。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜(右2)與生態旅遊作家劉克襄(左2)品嘗樹林在地美食。記者吳亮賢／攝影
樹林淺山健行步道。圖／新北觀旅局提供
樹林淺山健行步道。圖／新北觀旅局提供

侯友宜

延伸閱讀

侯友宜：新北0到18歲教養環境全面防堵萊豬

影／新北市攜手業者及教養場域 防堵萊豬保障學童健康

1萬尾黃錫鯛魚苗10萬粒九孔苗 放流卯澳灣培育生態系

瑞芳城市美學圖書館旁店面外牆彩繪 老中藥商有夠歡喜

相關新聞

營養午餐將全面換約 侯友宜宣示：不讓美豬進入校園

中央將在明年元旦正式開放萊豬進口台灣，家長憂心忡忡，新北市長侯友宜12日上午在「新北市營養午餐食用國產豬牛宣示記者會」表...

新北推10條淺山健行路線 侯友宜：台北的山沒多少

秋天的腳步逐漸靠近，新北市結合群山圍繞的特色，盤點土城、樹林、三峽、鶯歌等10條淺山路線，推出「微笑山線10條散策路線」...

深坑黑豬肉用大理石紋油花抗美豬 陳德烈最愛炒回鍋肉

政府要開放萊豬進口引發熱議，新北市深坑區是國產黑毛豬肉的故鄉，黑毛豬養成時間長達1年，讓油脂更能滲入肌肉，形成大理石紋油...

影／新北市攜手業者及教養場域 防堵萊豬保障學童健康

新北市政府攜手盒餐食材業者、托嬰、幼教、補教、家長團體及學校宣示禁用萊豬，新北市長侯友宜表示，0至18歲教養環境全面防堵...

囤物成癖 多有高度不安全感

不少人有囤物習慣，但囤物成癖恐因有心理困擾。台北市社會局社工科長陳怡如表示，囤物行為有多樣態，若無精神上的疾病，很多就是...

瑞芳圖館啟用 走進山城礦業史

新北市立圖書館瑞芳分館昨天啟用，新館結合在地礦業文化特色，還設有「礦坑書庫」，且服務空間分齡化，1樓則是提供區民活動的開...

不只圖書館 鄰近外牆也變漂亮

新北市立圖書館瑞芳分館昨天啟用，建築設計融入黃金山城元素，造型吸睛，但緊鄰透天店面的大片外牆，塗滿單調的綠色防水漆，與新...

淡水拆違建 屋主配合少付20萬

新北市施行強制拆除違建收費自治條例後，首波拆除2處違建，其中淡水區英專路違建，內部用磚造隔間93房，拆除大隊上月中旬起開...

住宅囤物傳惡臭 議員轟零裁處

台北市信義區有獨居長者愛囤物，屋內堆滿雜物長期未清，導致鄰居常聞惡臭，更憂公安問題。里長通報10多次，市府上周由社福、健...

電影馬拉松計畫 金馬歷年經典輪番播映

第57屆金馬獎將於11月21日登場，新北市立圖書館為響應這場華人電影圈年度盛事，於10月推出「閱讀金馬」暖身活動，除有「...

12米鯨魚現身八里沙灘 快閃沙雕展敲響海洋警鐘

2020八里城市沙雕展之快閃沙雕－「消失的海翁」今日於八里婚紗廣場旁的沙灘登場，三名沙雕師把握上午9點的退潮時刻，僅花4...

議會質詢公托放烏龜虐童案 正妹議員慘痛回憶意外曝光

新北市文林公托中心三名女老師日前因男童不聽話，竟聯手將男童強押在座位，放大、小烏龜在他臉部、手部及身上亂爬。民進黨籍市議...

熱門新聞

偷跑被罰就認了 台中總站夜市負責人訴說委屈：只想做點事

提早儲水！苗栗水情14日亮黃燈 4鄉鎮市多地停水

國慶連假收假返工 台中交大：國1大雅交流道車多

台中總站夜市今晚繼續營業 經發局蒐證開罰6萬元

柯文哲指因疫情民眾「被迫」到東部玩 台東縣府：說的沒錯

台中總站夜市斷電、開罰 夜市：大家要等我們 好嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。