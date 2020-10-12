新北推10條淺山健行路線 侯友宜：台北的山沒多少

秋天的腳步逐漸靠近，新北市結合群山圍繞的特色，盤點土城、樹林、三峽、鶯歌等10條淺山路線，推出「微笑山線10條散策路線」手冊，並邀請知名生態旅遊作家劉克襄帶路，拍攝行腳影音，邀請民眾來場新北「山旅行」。市長侯友宜今致詞時也表示，「台北市的山區沒多少」，歡迎台北人到新北走一走，來新北的山看台北。

劉克襄指出，新北市約有80%的地方都是淺山，只要搭捷運、公車、火車就可以接近它，甚至騎單車、走路就能到達，「這樣的距離很近很剛好」。他也將新北的淺山比喻為家山，對上班族來說，可能一個月、甚至一整年都沒有踩上泥土路的機會，藉著親近住家附近的淺山，可沐浴自然中，消除平日疲憊。

侯友宜表示，家山就是離家最近的山，穿著輕便就可出發，輕鬆自在又身心舒暢，走到山頂眺望，甚至可以找到自己的家。此外，新北的山也是充滿人文歷史的好地方，周遭還有傳統市場、古蹟名勝可以造訪，將來小學生的校外教學也可按手冊深度體驗家山步道。

侯友宜也說，新北比台北的資源更豐富，有山有海，台北市的山區沒多少，一點點而已，像象山、陽明山，歡迎台北人到新北走一走，以前大家都是到台北遙望新北，現在歡迎大家來新北的山看台北，新北很美很近很剛好。