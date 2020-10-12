營養午餐將全面換約 侯友宜宣示：不讓美豬進入校園

中央將在明年元旦正式開放萊豬進口台灣，家長憂心忡忡，新北市長侯友宜12日上午在「新北市營養午餐食用國產豬牛宣示記者會」表示，新北市0到18歲所有教養環境供膳場所一律都要採用國產品，學校在年底前會完成營養午餐全面換約，若有廠商違規會記點懲處，情形嚴重將會解約，並要求公托、公幼供應膳食時，於菜單註明豬、牛肉品產地，全面杜絕萊豬進入校園。

美豬進口爭議鬧得沸沸揚揚，學生是否會因此吃到萊豬更是家長最關心的議題，侯友宜12日在新北市府召開記者會，讓新北成為全台第一個宣示不讓美豬進入校園的城市，並提出具體作法，同時於記者會發表5大守護原則，包括守護權利、守護安全、守護信心、守護食材、守護健康。

侯友宜表示，新北市會要求所有學校在年底前與營養午餐業者完成契約變更，全面使用國產豬，同時加重午餐契約罰則，並要求所有幼兒園在供應膳食時，於菜單註明豬、牛肉品產地，補習班代購膳食時則必須在菜單註明豬、牛肉品產地。

侯友宜指出，新北市除了與團膳業者換約，也會使用智慧APP登載午餐肉品來源，讓資訊更透明，並要求農業局、衛生局加強追查肉品來源與稽查，一定會守護好0到18歲的孩子，不讓他們食用到萊豬。

新北市餐盒食品公會理事長鄭德興指出，新北市供應校園營養午餐的團膳業者共有12家，大家本來就都有使用三章一Q，沒有使用外來豬，現在換約是為了讓家長更放心。