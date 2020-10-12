深坑黑豬肉用大理石紋油花抗美豬 陳德烈最愛炒回鍋肉

政府要開放萊豬進口引發熱議，新北市深坑區是國產黑毛豬肉的故鄉，黑毛豬養成時間長達1年，讓油脂更能滲入肌肉，形成大理石紋油花，是老饕最愛，深坑里長黃建強和母親烹飪達人周美紅，最近邀來「陽光主廚」陳德烈到深坑一起示範黑豬肉料理，並歡迎遊客到深坑旅遊時，別忘了選購黑豬肉香腸當伴手禮，和親友分享深坑黑豬肉的美味。

新北民政局長柯慶忠表示，黑豬養殖業在深坑區發展歷史已久，是雙北許多菜市場裡，婆婆媽媽們最愛採買的食材之一，為行銷黑豬肉好滋味，市府每年更結合豆腐、綠竹筍、及茶葉等美食和在地文化與景點，舉辦深坑四寶文化節及多福宴，打造品牌價值並拓展觀光深度。

黃建強說，深坑黑豬肉好吃的原因不只是餵食經過高溫蒸煮的廚餘，養殖時間也比白豬更久，通常白豬7、8個月就能上市，黑豬則需要1年，這樣油脂更能滲入肌肉，形成大理石紋油花，讓黑豬肉口感柔嫩多汁，且皮厚Q彈，不管料理成什麼菜色都美味，除了是許多餐廳業者最愛的食材，攤商們也以掛出「深坑黑豬肉」吸引行家上門。

黃建強強調，深坑黑豬肉因為口感佳，市場價格比起白豬貴一些，但深坑黑豬具有耐粗食、高抗病性的特點，完全不添加瘦肉精或施打生長激素，且重視消毒及防疫，還有市府定期訪視，確保豬隻健康，反而讓深坑5處畜牧場，總產量不到1萬頭的黑豬肉，更顯得美味珍稀及競爭上的優勢。