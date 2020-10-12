侯友宜：新北0到18歲教養環境全面防堵萊豬

新北市長侯友宜今天率盒餐食材業者、托嬰、幼教、補教、家長團體及學校共同宣示，新北0到18歲教養環境全面防堵萊豬，保障學童健康，團膳業者若用萊豬不排除永不續約。

新北市政府表示，由於政府自110年元旦起將擴大開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉進口，為了避免家長擔憂子女在幼托學校等教養學習處所吃到萊豬，今天特別號召餐盒同業公會等14團體代表及學校校長舉行新北0到18歲教養環境防堵萊豬的宣示儀式。

侯友宜表示，市府號召各業者及團體響應，從0-18歲所有教養環境供膳場所如托嬰中心、幼兒園、課照中心、學校等，明年起採購豬肉都一律採用國產品。

他表示，已要求教育局務必在年底前完成各校午餐契約變更、增列罰則，堅持用台豬守護學童健康，將由農業局做好肉品溯源、衛生局擴大稽查抽驗食品、經發局加強對肉品加工廠商輔導，透過滴水不漏措施全面捍衛，要讓萊豬不入口，團膳業者若被查到使用萊豬，除記點重罰外，不排除永不續約。

新北餐盒食品商業同業公會理事長鄭得興表示，新北市的團膳業者早就堅持使用台豬，也會秉持著從業者的良心，全力配合政府進行契約變更修訂，為孩子的健康貢獻一份心力。