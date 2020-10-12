快訊

狙擊手的末日？科技進步下 狙擊手的轉型未來式

侯友宜：新北0到18歲教養環境全面防堵萊豬

中央社 / 新北12日電

新北市長侯友宜今天率盒餐食材業者、托嬰、幼教、補教、家長團體及學校共同宣示，新北0到18歲教養環境全面防堵萊豬，保障學童健康，團膳業者若用萊豬不排除永不續約。

新北市政府表示，由於政府自110年元旦起將擴大開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉進口，為了避免家長擔憂子女在幼托學校等教養學習處所吃到萊豬，今天特別號召餐盒同業公會等14團體代表及學校校長舉行新北0到18歲教養環境防堵萊豬的宣示儀式。

侯友宜表示，市府號召各業者及團體響應，從0-18歲所有教養環境供膳場所如托嬰中心、幼兒園、課照中心、學校等，明年起採購豬肉都一律採用國產品。

他表示，已要求教育局務必在年底前完成各校午餐契約變更、增列罰則，堅持用台豬守護學童健康，將由農業局做好肉品溯源、衛生局擴大稽查抽驗食品、經發局加強對肉品加工廠商輔導，透過滴水不漏措施全面捍衛，要讓萊豬不入口，團膳業者若被查到使用萊豬，除記點重罰外，不排除永不續約。

新北餐盒食品商業同業公會理事長鄭得興表示，新北市的團膳業者早就堅持使用台豬，也會秉持著從業者的良心，全力配合政府進行契約變更修訂，為孩子的健康貢獻一份心力。

萊豬 侯友宜

延伸閱讀

影/新北市攜手業者及教養場域 防堵萊豬保障學童健康

1萬尾黃錫鯛魚苗10萬粒九孔苗 放流卯澳灣培育生態系

瑞芳城市美學圖書館旁店面外牆彩繪 老中藥商有夠歡喜

侯友宜：中華民國養我育我護我 愛國家是自然該做的事

相關新聞

營養午餐將全面換約 侯友宜宣示：不讓美豬進入校園

中央將在明年元旦正式開放萊豬進口台灣，家長憂心忡忡，新北市長侯友宜12日上午在「新北市營養午餐食用國產豬牛宣示記者會」表...

深坑黑豬肉用大理石紋油花抗美豬 陳德烈最愛炒回鍋肉

政府要開放萊豬進口引發熱議，新北市深坑區是國產黑毛豬肉的故鄉，黑毛豬養成時間長達1年，讓油脂更能滲入肌肉，形成大理石紋油...

影／新北市攜手業者及教養場域 防堵萊豬保障學童健康

新北市政府攜手盒餐食材業者、托嬰、幼教、補教、家長團體及學校宣示禁用萊豬，新北市長侯友宜表示，0至18歲教養環境全面防堵...

囤物成癖 多有高度不安全感

不少人有囤物習慣，但囤物成癖恐因有心理困擾。台北市社會局社工科長陳怡如表示，囤物行為有多樣態，若無精神上的疾病，很多就是...

瑞芳圖館啟用 走進山城礦業史

新北市立圖書館瑞芳分館昨天啟用，新館結合在地礦業文化特色，還設有「礦坑書庫」，且服務空間分齡化，1樓則是提供區民活動的開...

不只圖書館 鄰近外牆也變漂亮

新北市立圖書館瑞芳分館昨天啟用，建築設計融入黃金山城元素，造型吸睛，但緊鄰透天店面的大片外牆，塗滿單調的綠色防水漆，與新...

淡水拆違建 屋主配合少付20萬

新北市施行強制拆除違建收費自治條例後，首波拆除2處違建，其中淡水區英專路違建，內部用磚造隔間93房，拆除大隊上月中旬起開...

住宅囤物傳惡臭 議員轟零裁處

台北市信義區有獨居長者愛囤物，屋內堆滿雜物長期未清，導致鄰居常聞惡臭，更憂公安問題。里長通報10多次，市府上周由社福、健...

電影馬拉松計畫 金馬歷年經典輪番播映

第57屆金馬獎將於11月21日登場，新北市立圖書館為響應這場華人電影圈年度盛事，於10月推出「閱讀金馬」暖身活動，除有「...

12米鯨魚現身八里沙灘 快閃沙雕展敲響海洋警鐘

2020八里城市沙雕展之快閃沙雕－「消失的海翁」今日於八里婚紗廣場旁的沙灘登場，三名沙雕師把握上午9點的退潮時刻，僅花4...

議會質詢公托放烏龜虐童案 正妹議員慘痛回憶意外曝光

新北市文林公托中心三名女老師日前因男童不聽話，竟聯手將男童強押在座位，放大、小烏龜在他臉部、手部及身上亂爬。民進黨籍市議...

1萬尾黃錫鯛魚苗10萬粒九孔苗 放流卯澳灣培育生態系

新北市政府、漁業署和台灣海洋大學今天在貢寮區卯澳灣合辦魚苗放流活動，共放流1萬尾黃錫鯛魚苗、10萬粒九孔苗，期盼培育海洋...

熱門新聞

偷跑被罰就認了 台中總站夜市負責人訴說委屈：只想做點事

提早儲水！苗栗水情14日亮黃燈 4鄉鎮市多地停水

國慶連假收假返工 台中交大：國1大雅交流道車多

台中總站夜市今晚繼續營業 經發局蒐證開罰6萬元

柯文哲指因疫情民眾「被迫」到東部玩 台東縣府：說的沒錯

台中總站夜市斷電、開罰 夜市：大家要等我們 好嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。