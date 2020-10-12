影／民團到市府抗議北市士林區住六之六市地重劃區違法
位於陽明山的「住六之六自辦市定重劃區」爭議超過20年，環境影響評估審查委員會第230次會議今天上午在台北市政大樓召開，早上有民間團體在市政府前抗議台北市士林區住六之六自辦市地重劃區的開發違法。
民間團體在市政府前抗議時表示，在陳水扁擔任市長時代只有核定25萬立方公尺的挖填土方，包含將來蓋房子、馬路、變電所、學校、豪宅都在25萬立方公尺裡面，後來台北市政府違法用水土保持計畫不斷擴張變成58萬立方公尺，最高行政法院判決市政府敗訴定讞，敗訴的案子怎麼可以用今天的環評委員會，今天的環評委員會市政府有7席全部迴避，剩下14席民間環評委，敗訴的案子怎麼可以用今天的環評委員會來否定最高行政法院的判決。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言