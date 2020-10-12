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狙擊手的末日？科技進步下 狙擊手的轉型未來式

影／民團到市府抗議北市士林區住六之六市地重劃區違法

攝影中心 / 記者季相儒/台北即時報導
今天早上有民間團體在市政府前抗議台北市士林區住六之六自辦市地重劃區的開發違法。記者季相儒／攝影
今天早上有民間團體在市政府前抗議台北市士林區住六之六自辦市地重劃區的開發違法。記者季相儒／攝影

位於陽明山的「住六之六自辦市定重劃區」爭議超過20年，環境影響評估審查委員會第230次會議今天上午在台北市政大樓召開，早上有民間團體在市政府前抗議台北市士林區住六之六自辦市地重劃區的開發違法。

民間團體在市政府前抗議時表示，在陳水扁擔任市長時代只有核定25萬立方公尺的挖填土方，包含將來蓋房子、馬路、變電所、學校、豪宅都在25萬立方公尺裡面，後來台北市政府違法用水土保持計畫不斷擴張變成58萬立方公尺，最高行政法院判決市政府敗訴定讞，敗訴的案子怎麼可以用今天的環評委員會，今天的環評委員會市政府有7席全部迴避，剩下14席民間環評委，敗訴的案子怎麼可以用今天的環評委員會來否定最高行政法院的判決。

位於陽明山的「住六之六自辦市定重劃區」爭議超過20年，環境影響評估審查委員會第230次會議今天上午在台北市政大樓召開。記者季相儒／攝影
位於陽明山的「住六之六自辦市定重劃區」爭議超過20年，環境影響評估審查委員會第230次會議今天上午在台北市政大樓召開。記者季相儒／攝影
今天早上有民間團體在市政府前抗議台北市士林區住六之六自辦市地重劃區的開發違法。記者季相儒／攝影
今天早上有民間團體在市政府前抗議台北市士林區住六之六自辦市地重劃區的開發違法。記者季相儒／攝影

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