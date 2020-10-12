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影／新北市攜手業者及教養場域 防堵萊豬保障學童健康
新北市政府攜手盒餐食材業者、托嬰、幼教、補教、家長團體及學校宣示禁用萊豬，新北市長侯友宜表示，0至18歲教養環境全面防堵萊豬，以保障學童健康。
自明年元旦起將開放含萊克多巴胺美豬進口，學生家長憂心學童在教養學習的場域食用到萊豬，為此新北市政府於上午號召新北市餐盒同業公會、材供應商、幼兒教保團體、托嬰團體、補教團體、家長團體等14團體代表及學校校長，由 新北市長侯友宜率領教育局、衛生局、農業局及經發局等相關執行團隊，共同宣示供應國產豬，全面守護0至18歲小市民們的健康，現場藉由完成八大重點的豬拼圖，象徵市府團隊、家長團體與民間業者正式結盟禁用萊豬的決心。
侯市長強調，業者若被查到違規使用萊劑豬肉，將記點處罰，嚴重者不再續約。
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