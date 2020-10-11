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電影馬拉松計畫 金馬歷年經典輪番播映

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市圖書館將舉辦「電影馬拉松」計畫，在21個分館輪流播映金馬歷年經典。圖／新北市圖書館提供
新北市圖書館將舉辦「電影馬拉松」計畫，在21個分館輪流播映金馬歷年經典。圖／新北市圖書館提供

第57屆金馬獎將於11月21日登場，新北市立圖書館為響應這場華人電影圈年度盛事，於10月推出「閱讀金馬」暖身活動，除有「金馬回顧」全民大影展，讓大家回味歷屆金馬影展入圍及得獎作品，還有可以抽萬元超商禮券的「預測金馬」活動，希望來場「電影馬拉松」。

金馬獎是可說是華語電影業界最具影響力與代表性的電影獎，也是華語電影業界最早的電影獎項，為全球歷史最悠久的華語電影獎，是亞洲影壇年度盛事。

新北市圖書館此次特別推出「閱讀金馬」系列活動，包括「金馬回顧」全民大影展、「金馬神預測」、「我和電影有個約會」金馬電影書展等；主辦單位將從11月8日開始精選32部歷年金馬入圍、得獎影片，於新北市21個分館輪番上映，活動到11月19日止。

這次選出的經典電影包括第35屆評審團特別獎《徵婚啟事》、第42屆最佳紀錄片《翻滾吧！男孩》、第45屆年度臺灣傑出電影《海角七號》、第46屆年度觀眾票選最佳影片《不能沒有你》、第47屆年度最佳改編劇本《父後七日》、第48屆最佳劇情片《賽德克巴萊》、第50屆最佳紀錄片《看見台灣》、第55屆最佳動畫長片《幸福路上》等經典金馬得獎作品。

新北市圖書館也推出有趣的「預測金馬」，影米可以一起來猜猜今年的金馬得主會獎落誰家，即日起至11月20日止，只要參加任一場「金馬回顧」全民大影展活動，即可獲得「金馬得主」預測單，共有50個幸運讀者可以獲得200元超商禮券，總獎金超過1萬元。

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