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12米鯨魚現身八里沙灘 快閃沙雕展敲響海洋警鐘
2020八里城市沙雕展之快閃沙雕－「消失的海翁」今日於八里婚紗廣場旁的沙灘登場，三名沙雕師把握上午9點的退潮時刻，僅花4小時就完成長12米、寬4米、高2.4米的大型鯨魚雕塑，隨後沙雕又在傍晚6點7分因河水滿潮而淹沒消失，藉此反映動物瀕臨絕種的議題，呼籲大家珍惜海洋生態。
高管處指出，原本沙雕製程大概要3至5天，但沙雕師僅有今退潮時刻可以雕塑，從9點開始後，11點19分就逐漸漲潮，時間壓力相當大，最後僅用4小時即完成，是極為精彩且具突破性的挑戰。
高管處表示，快閃沙雕是以動物瀕臨絕種議題為發想創作，反映近年鯨魚隨著人類獵捕，面臨物種滅絕的可能，沙雕在被河水淹沒時，也意味著世界上有許多保育類海洋生物正在消失，藉此呼籲在鯨豚的世界地圖中，台灣扮演了非常重要的監督與守護角色，每個人都應該珍惜、愛護海洋生態。
高管處說，為了讓所有民眾能一同觀賞展演整體過程，特別將縮時攝影及過程照片放在新北水漾臉書(https://www.facebook.com/waternewtaipei/)，歡迎民眾點閱觀看，一同愛護地球。
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