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議會質詢公托放烏龜虐童案 正妹議員慘痛回憶意外曝光

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
民進黨籍新北市議員戴瑋姍。圖／翻攝自戴瑋姍臉書
民進黨籍新北市議員戴瑋姍。圖／翻攝自戴瑋姍臉書

新北市文林公托中心三名女老師日前因男童不聽話，竟聯手將男童強押在座位，放大、小烏龜在他臉部、手部及身上亂爬。民進黨籍市議員張錦豪在議會質詢此事時，意外爆出同黨美女議員戴瑋姍曾因逗弄朋友飼養的烏龜而被咬傷，得去醫院打破傷風。張錦豪表示，希望藉此事傳達烏龜恐有攻擊性，以烏龜虐童的行為非常不當，此外也涉及虐待動物問題，要求有關單位調查。

文林公托虐童案由民進黨議員張錦豪、張維倩聯手舉發，涉案教師日前被新北地檢署起訴，張錦豪也持續關注該案，並於議會質詢相關單位作為。

張錦豪指出，質詢前剛好跟坐在旁邊的戴瑋姍議員聊到烏龜會不會有攻擊性，沒想到她居然就有親身經驗，便以此做為議會質詢時的舉例，印證烏龜虐童的不當及危險性，也要求農業局針對虐待動物問題調查。

對於慘痛回憶意外曝光，戴瑋姍笑笑地說並不在意，她也透露，事發於去年4月，當時去朋友家玩，發現飼養了一隻巴掌大的巴西龜，出於好奇，便用手指頭觸碰，沒想到居然被狠咬掉一塊肉，當場血流不止。

事發後，戴瑋姍趕緊衝去醫院打破傷風，醫生還忍不住說，「行醫多年，第一次遇到被烏龜咬傷」，慘痛回憶也讓她直呼，「到現在都不敢摸烏龜了」。

民進黨籍新北市議員張錦豪在議會質詢文林公托虐童案時，意外爆出同黨美女議員戴瑋姍曾被烏龜咬傷。圖／張錦豪服務處提供
民進黨籍新北市議員張錦豪在議會質詢文林公托虐童案時，意外爆出同黨美女議員戴瑋姍曾被烏龜咬傷。圖／張錦豪服務處提供
民進黨籍新北市議員戴瑋姍。圖／翻攝自戴瑋姍臉書
民進黨籍新北市議員戴瑋姍。圖／翻攝自戴瑋姍臉書

戴瑋姍

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