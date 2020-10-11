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1萬尾黃錫鯛魚苗10萬粒九孔苗 放流卯澳灣培育生態系
新北市政府、漁業署和台灣海洋大學今天在貢寮區卯澳灣合辦魚苗放流活動，共放流1萬尾黃錫鯛魚苗、10萬粒九孔苗，期盼培育海洋生態資源，並透過活動號召民眾一同守護海洋。
新北市政府在卯澳灣北岸設立海洋資源復育園區，並與產官學合作，是增裕卯澳灣栽培漁業示範區的重要基地，新北市長侯友宜和漁業署長張致盛今天一起到卯澳灣參加放流活動。
侯友宜說，卯澳灣是全國第一個「栽培漁業示範區」，也是最適合東北角海域增殖放流物種的良好棲息環境。市府在卯澳灣北岸設立海洋資源復育園區，透過產官學合作，讓卯澳灣成為栽培漁業重要基地。
市府指出，為了使海洋資源能夠永續利用，市府與海大推動「雙花計畫」，共同開發烏賊（俗稱花枝）和鏽斑蟳（俗稱花蟹）人工繁殖、養殖技術。為了提供雙花團隊更多的種苗繁養殖空間和解決天氣不穩定性的問題，海洋資源復育園區第一培育室今年7月已完成擴建。
新北市農業局長李玟表示，卯澳灣是九孔的故鄉，魚苗及幼苗的孵育繁殖基地、更有多種珊瑚在卯澳灣內生長，卯澳灣非常適合放流的魚介貝類幼苗棲息。今天舉辦放流活動，有助恢復海洋基礎生產力和豐富海洋生態系。
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