醫病更醫心 新北中醫公會捐800份藥膳幫長者補身

新北市中醫師公會繼今年初捐贈660份藥膳包及前往雙溪舉辦義診，又再加碼捐贈800份藥膳包，給泰山、五股地區銀髮俱樂部長輩及弱勢民眾，現場也舉辦義診，並烹煮桂圓銀耳露、四神湯等藥膳幫共餐長者加菜，場面溫馨。

中醫師公會理事長詹益能表示，公會長期秉持「醫者父母心」精神，每月辦理養生講座，更成立全國第一個中醫師組成的志願服務隊，經常深入偏區義診，另外也舉辦「健腦護鼻操」校園巡迴教學、小神農探險營等公益活動。

此次捐贈的四神藥膳包，是由公會開藥方，科達製藥公司所幫忙提煉而成，今年1月才捐贈660份，這次再加碼捐贈800份，提供五股、泰山關懷據點的長輩；另7月底公會曾到雙溪舉辦義診，日前也再至泰山舉辦義診，幫長輩把脈、針灸。