醫病更醫心 新北中醫公會捐800份藥膳幫長者補身
新北市中醫師公會繼今年初捐贈660份藥膳包及前往雙溪舉辦義診，又再加碼捐贈800份藥膳包，給泰山、五股地區銀髮俱樂部長輩及弱勢民眾，現場也舉辦義診，並烹煮桂圓銀耳露、四神湯等藥膳幫共餐長者加菜，場面溫馨。
中醫師公會理事長詹益能表示，公會長期秉持「醫者父母心」精神，每月辦理養生講座，更成立全國第一個中醫師組成的志願服務隊，經常深入偏區義診，另外也舉辦「健腦護鼻操」校園巡迴教學、小神農探險營等公益活動。
此次捐贈的四神藥膳包，是由公會開藥方，科達製藥公司所幫忙提煉而成，今年1月才捐贈660份，這次再加碼捐贈800份，提供五股、泰山關懷據點的長輩；另7月底公會曾到雙溪舉辦義診，日前也再至泰山舉辦義診，幫長輩把脈、針灸。
社會局專委林坤宗表示，新北市中醫師公會長年從事公益活動，去年獲得侯友宜市長頒贈人民團體領航金獎最高榮耀的「最佳領航奉獻獎」，成為新北市5400多家團體的公益先驅。「好日子愛心大平台」成立一年餘，已獲得民眾捐物市值及捐款超過10億，資源都將投入照顧弱勢。
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