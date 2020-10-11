瑞芳城市美學圖書館旁店面外牆彩繪 老中藥商有夠歡喜
今天啟用的新北市立圖書館瑞芳分館，建築設計融入黃金山城元素，造型吸睛。鄰近透天店面外牆單調綠色塗漆，原新館視覺印象格格不入。市府徵得簡姓屋主同意，彩繪具瑞芳元素圖案，成為新北城市美學的代表作之一。
新北市長侯友宜今年6月宣示打造城市新美學，創造讓民眾有感，屬於新北市的文化風貌。文化局提出都會探索──府中美學、藍天海岸──古蹟文化、綠色山林──茶山文化、紅色陶寶──三鶯文化及黃金山城──礦業文化5條美學廊道，融合在地元素，展現獨特美學。
市圖瑞芳新館位在瑞芳明燈路3段、民權路口，外牆採用大面帷幕窗，點綴金黃色系營造礦業歷史風華，完工後成為瑞芳市中心特色地標建築。
簡姓在明燈路3段經營的中藥行，緊臨瑞芳分館的5樓透天店面外牆塗綠色防水漆，侯友宜今年6月間視察新館工程進度時，提及應將中藥行外牆納入整體景觀設計。
簡姓中藥商說，他在雙溪山上長大，歷經台灣最艱困的歲月，但人生努力總有一天會成功。年過80，很高興「社會給我機會」，提供外牆供市府運用，沒想到彩繪作品「這麼漂亮」，他「有夠歡喜」。
文化局副局長于玟說，新北推動城市美學準則，包括去除雜亂標示物等「環境減法」，台電電箱地下化等「設計加法」，以及善用在地文化底蘊的「文化乘法」。
于玟表示，市圖瑞芳分館和黃金博物館是黃金山城美學廊道據點，簡家中藥行外牆美化呈現黃金瀑布、礦業和貓村等在在地特色，又能呼應瑞芳分館新建築，正是文化乘法的展現。
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