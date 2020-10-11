新文化運動百年倒數 北市系列活動體驗復古新味

北市府今舉辦「2020新文化運動月 揭幕文協百年紀念倒數」活動，北市長柯文哲也前往大稻埕永樂廣場參加開幕活動、參拜香火鼎盛的霞海城隍廟，並參觀新開幕的文化場館「埕樂通」及「渭水驛站」。為慶祝台灣文化協會（簡稱文協）明年將成立100年，從10月中旬至11月中旬也辦理系列活動，並推出年度刊物「掛號3」與同名線上遊戲。

北市文化局表示，系列活動包含文創市集、舞台劇、特展、書展、街區導覽、論壇及講座等，其中，「文化自造夜講座」將邀請迷走工作坊、台灣吧、文化銀行等知名講者進行台灣新文化運動短講分享；同時推出年度刊度「掛號3」與同名線上遊戲。

另外，「渭水驛站」及「埕樂通」也同步開館，讓民眾品味台北舊城故事，此2場館為大稻埕區中心開幕的2大文化亮點。，渭水驛站緊鄰蔣渭水當年在大稻埕開設的大安醫院舊址，大安醫院不僅是蔣渭水行醫所在，也是推動新文化運動的根據地，故此以「渭水驛站」為名。

而位於迪化街中段的埕樂通，建築是一坎兩進的長型街屋，貫通迪化街與民樂街的建物中夾有天井，文化局還推出「大稻埕產業記憶展」，透過互動地圖、藥材聞香等感官體驗，邀請民眾探索蘊藏160年底蘊的大稻埕文化記憶，若民眾想了解更多新文化運動月活動，可至「台灣新文化運動紀念館」（https://www.facebook.com/TNCMMM/）臉書查詢。