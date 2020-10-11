新文化運動迎100周年 柯文哲：別像設市百年準備匆促
台北市政府今舉辦「2020新文化運動月揭幕文協百年紀念倒數」活動，北市長柯文哲除了前往大稻埕永樂廣場進行揭幕儀式，並向民眾介紹迎接台灣文化協會舉辦系列活動，柯文哲致詞時表示，明年的新文化運動100周年是件大事，需要1年時間準備，「不要像這次台北設市100年準備有點匆促」。
北市府在10月1日舉辦台北設市100年慶祝活動，但卻被外界、議員批評宣傳不足、民眾無感、對台北觀光沒有達到任何幫助，只邀請歷屆市長進行交流分享，設市百年這樣100年才有一次的活動，最後卻淪為政治大拜拜。
柯文哲今在新文化運動月活動致詞時表示，明年是新文化運動100周年，是文化史上的大事，需要花1年時間準備，一般文化的東西，代表一個城市的長遠水準，所以他上任後一直在改建、美化市場，目標讓北市市場以南門中繼市場當標準，做到明亮、清潔、乾淨。
柯說，每棟古蹟背後都有故事，今天是新文化運動月，未來要花一年準備明年的台灣新文化運動100週年，這是大事，「不要像這次台北設市100年準備得有點匆促」。
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