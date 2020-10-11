「疫情2年內不會結束」 柯文哲推台北深度旅遊搶觀光財

台北市長柯文哲上任後，積極推動「5+3計畫」無圍牆博物館計畫，其中「大稻埕無圍牆博物館」除保有傳統產業老街，也是1920年代台灣新文化運動發展重要場域，柯文哲上台致詞時表示，透過「5+3計畫」將文保留在社區，並進行台北深度觀光，「我認為2年內疫情不會完全結束」。

另外，柯文哲也說，明年是台灣新文化運動100周年，需要一年時間準備，「不要像這次台北設市100年準備得有點匆促」。

柯文哲說，在參加2020新文化運動月活動前，先去「新文化運動館」，過去被稱為台北北警察署，1998年被指定為古蹟、去年正式開幕，現在成為博物館，在大稻埕走動時，可以感受歷史在身邊飄動。

今年2020年，明年2021年有件大事，1921年台灣文化協會成立，明年剛好滿100年，大家很難想像，自由戀愛就是從1921年台灣新文化運動後才有，以前結婚爸媽決定、透過媒人牽線就結婚，這100年台灣變化很多，希望可以能將這些歷史文化保存下來。

柯文哲表示，過去博物館概念是蓋一棟建築物，把展物放在裡面，但無圍牆計畫是將文化放在社區保留，整個社區就是博物館，此計畫包含北投溫泉、大稻埕、城北廊帶、萬華艋舺、舉辦白晝之夜的台北流行音樂中心，而台北藝術中心鄰近捷運劍潭捷運站，明年4月完工，另有松菸大巨蛋及周邊規畫。

柯文哲說，「從疫情看來，我認為2年內疫情不會完全結束」，所以2年內外國觀光客要進來台灣不太容易，但希望利用2年將北市文化底蘊做得更好，北市要辦深度旅遊。如大稻埕，北市府每半年有總會報，搜集大家意見，像現在思考把捷運大橋頭站改成出入口，讓整個迪化街不只南段生意很好，北段也能吸引更多遊客。