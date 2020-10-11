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用電項目不符被台電斷電 台中總站夜市：仍會繼續營業

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市總站夜市用材料堆積場名義申請，轉接電使用，上午被台電斷電。圖／台電提供
台中市總站夜市用材料堆積場名義申請，轉接電使用，上午被台電斷電。圖／台電提供

台中市「總站夜市」前天開幕吸引大批人潮，但昨晚9時突然大停電，遊客在昏暗燈光下逛夜市，引起不滿。台電上午發出聲明澄清停電原因是出自於業者本身用電超過許可且用電項目不符，上午11時50分已派人前往斷電。但據記者透過臉書詢問該夜市，夜市表示今晚仍將營業，且會全力預防停電。

台電中午指出，總站夜市無法取得營業執照，當然無法向台電申請攤販用電，且夜市是以材料堆積場名義申請空地用電，實際用電範圍與請電範圍不符，且私自轉接線路，又超載用電，台電因此依法予以斷電。

經濟發展局長張峯源也明指該夜市存有4大問題待解決，否則今晚會持續蒐證，不排除開罰。分別是一、人行道不夠寬、引起擁擠。二、停車場不足、指引不夠、管理員亦不足，致使停車造成混亂和交通壅塞。三、垃圾維護人力不足，垃圾難清理。四、沒有電力備援系統，導致跳電時沒有電力，造成民眾不便。

他說，業者提出的營業許可已通過初審，目前正會相關單位複審中；業者為了搶商機提前開幕，但也也應做好相關配套措施，不應影響附近民眾生活和消費者權益。

若業者今晚仍營業而問題未改善，經發局今晚會持續蒐證，並在明天開出輔導單，若再未改善，可依台中市攤販集中區設置管理自治條例規定，未經許可而於商業區、公共設施保留地及非都市土地建地設置攤販集中區者，可處地主、使用人或管理人5萬元以上、10萬元以下罰鍰，並命其立即停業。

台中市總站夜市用材料堆積場名義申請，轉接電使用，上午被台電斷電。圖／台電提供
台中市總站夜市用材料堆積場名義申請，轉接電使用，上午被台電斷電。圖／台電提供

夜市 台電 停電

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