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侯友宜：中華民國養我育我護我 愛國家是自然該做的事

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
前總統馬英九昨天出席國民黨國慶升旗活動時，質疑民進黨是否真心誠意要慶祝國慶。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九昨天出席國民黨國慶升旗活動時，質疑民進黨是否真心誠意要慶祝國慶。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九出席國民黨國慶升旗活動時，質疑民進黨真心誠意慶祝國慶嗎？新北市長侯友宜今天接受媒體訪問時說，中華民國「養我、育我、護我」，中華民國永遠在他心中，愛國家是自然應該要做的事。

馬英九昨天上午出席國民黨國慶升旗活動時，批評蔡政府執政後，每年國慶活動中華民國都淪為配角。今年國慶主視覺設計只剩下台灣與2020，中華民國的國號與紀元都不見了，民進黨真心誠意要慶祝國慶？

侯友宜上午出席市圖瑞芳分館啟用典體時說，每一個人愛國家需要從自身開始做起，中華民國養他、育他、護他，永遠在他心中。愛國家是一個自然應該要做的事，請大家好好愛中華民國、愛我們的國家，愛我們中華民國在台灣的每一個人。

新北市長侯友宜今在市圖瑞芳分館說，中華民國「養我、育我、護我」，中華民國永遠在他心中，愛國家是自然應該要做的事。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今在市圖瑞芳分館說，中華民國「養我、育我、護我」，中華民國永遠在他心中，愛國家是自然應該要做的事。記者邱瑞杰／攝影

中華民國 國慶

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