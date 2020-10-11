侯友宜：中華民國養我育我護我 愛國家是自然該做的事

前總統馬英九出席國民黨國慶升旗活動時，質疑民進黨真心誠意慶祝國慶嗎？新北市長侯友宜今天接受媒體訪問時說，中華民國「養我、育我、護我」，中華民國永遠在他心中，愛國家是自然應該要做的事。

馬英九昨天上午出席國民黨國慶升旗活動時，批評蔡政府執政後，每年國慶活動中華民國都淪為配角。今年國慶主視覺設計只剩下台灣與2020，中華民國的國號與紀元都不見了，民進黨真心誠意要慶祝國慶？