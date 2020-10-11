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新北成立特色產品隊 未來電商也能買特產

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市經發局邀請台灣PAY、街口支付、蝦皮等電商一起討論如何替傳統特色商品行銷、推廣。圖／新北市經發局提供
新北市經發局邀請台灣PAY、街口支付、蝦皮等電商一起討論如何替傳統特色商品行銷、推廣。圖／新北市經發局提供

新北市幅員遼闊，各區皆有不同特色，經發局為了協助地方特色商品行銷，舉辦「新北特色商品徵選活動」，今年共有316件商品參賽，歷年最多，最後決選出41件商品成為「新北特色產品」，市府將動用資源打造第一屆「特色產品新北隊」，協助業者媒合超商與電商，將產品行銷出去。

許多業者苦無行銷、販售通路，明明有好的產品，卻無法將它推廣出去，新北市經發局決定舉辦「新北特色商品徵選活動」，期盼讓這些優秀的的特色產品也能被大家看見。

新北市經發局長何怡明指出，此次市府成立「特色商品新北隊」，利用團體行銷方式，讓業者可以快速得知市府擁有的行銷資源與管道訊息；像是新北市的宏匯廣場、滬尾藝文休閒園區、林口MITSUI OUTLET PARK以及觀光工廠愛皮嘻時尚文創工坊、琉傳天下琉星花園等，皆有大量資源可提供推廣及宣傳。

何怡明說，這次政策推廣將由市府與新北隊的總隊長「武藏國際有限公司」、生鮮雜貨組「楊石熙九孔養殖場」、生活好物組「台華陶瓷有限公司」、風味美食組「伊柏亞國際有限公司」、「八里柚香農場」、美味好禮組「鮮太王食品工業股份有限公司」與「藷童謠企業社」一起合作，由他們做中間人，協助聯繫各業者相關資訊。

經發局表示，今年受疫情影響，傳統商業模式受衝擊，市府還特別舉辦「新智慧媒合座談會」，邀請台灣PAY、街口支付、LINE PAY、GOMAJI、蝦皮購物、全球快遞等電商業者一起討論，如何提供新北特色商品業者行銷通路，盼能藉此將新北特色產品推廣至全國。

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