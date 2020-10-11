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荒廢地綠美化 國產署、新北市合作打造休憩綠地

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府將斥資500萬，在髒亂不堪的這片土地上施作「綠美化」工程。圖／周淑甘提供
新北市府將斥資500萬，在髒亂不堪的這片土地上施作「綠美化」工程。圖／周淑甘提供

新北市樹林三多地區一片1600坪國有財產署土地荒廢30多年，不肖民眾還會將廢棄物或家用垃圾丟到空地，環境髒亂不堪，新北市議員廖宜琨認為當地幾無綠地，成功向市府爭取500萬施作綠美化工程，未來這片空地將成周邊最大休憩綠綠地，大幅提升居民生活品質。

樹林三多地區屬工業區，周邊綠地甚少，民眾下班想運動或帶小孩去散步幾乎無處可去，不時可見民眾抱怨，三龍里長周淑甘、廖宜琨整理資訊後，看上三俊街旁的閒置空地。

周淑甘表示，30多年前搬過來樹林時，便見這塊空地被鐵皮圍著，許多民眾會趁著半夜將廢棄物、垃圾丟到此處，造成環境髒亂，志工抱怨掃也掃不完，病媒蚊大量孳生。

廖宜琨指出，1600坪空地閒置這麼久，實屬可惜，加上地方正巧在推「新北綠家園」專案，去年初便向市府成功爭取到500萬經費重整綠地，不過該塊土地所有權為國產署，因此他找上立法委員蘇巧慧協助溝通。

蘇巧慧表示，自己也相當關心樹林居民的生活品質，而這塊土地又牽涉到國有地問題，她獲知後，馬上找國產署溝通，成功說服國產署將土地借給新北市府，促成這樁美事。

樹林區公所指出，該案去年通過核定，日前已動工，預計10月底完工，將設置步道、排水設施、草溝、景觀燈、植栽，會盡力將此片綠地美化至最佳狀態，成為當地居民最佳的休憩景點。

三多地區這片1600坪空地經過美化後，將成大片綠地，供民眾休憩。圖／周淑甘提供
三多地區這片1600坪空地經過美化後，將成大片綠地，供民眾休憩。圖／周淑甘提供

國產署 蘇巧慧

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