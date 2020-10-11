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淡水違建隔93房出租 新北16天拆光再收56萬費用

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
鶯歌中正二路違建歷時6.5個工作天拆除完畢。圖／新北工務局提供
鶯歌中正二路違建歷時6.5個工作天拆除完畢。圖／新北工務局提供

新北市淡水區英專路一處違建，內部磚造隔間高達93房69衛，日前遭查獲後，新北市拆除大隊上月中起執行拆除，歷經約16個工作天，國慶日前完成內部隔間拆除作業，並將向違建行為人收取拆除費約56萬元，此外鶯歌區中正二路違建也已拆除，總計兩案可收取約85萬元拆除費，避免用納稅人的錢支付，相關費用也將納入市庫。

工務局指出，「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」今年8月19日公告發布施行後，只要符合危害公共安全、環境衛生、竊占公有地等公告5類20項違章建築，若違建行為人逾期未完成改善而遭拆除大隊強制拆除，後續會向違建戶收取拆除相關費用。

拆除大隊表示，首波於9月16日起強制拆除收費的兩案，分別位於鶯歌區中正二路與淡水區英專路，其中鶯歌案歷時6.5個工作天拆除，平均每天派遣吊車1輛、拆除工12名，經核算收取約29萬元；淡水高密度套房違建隔間高達93房69衛，原預估拆除天數需20至30天，但在屋主派工配合下，最後工期縮短至15.5個工作天，經實算可收取約56萬元。

拆除大隊呼籲，民眾切勿存僥倖心態搭蓋違建，自今年強制拆除違章建築物收費自治條例通過後，針對符合收費對象，經強拆後將對違建行為人收費，若逾期未繳納，將依法移送行政強制執行，降低民眾以僥倖心態以不法行為從中獲利。

淡水英專路套房違建，原內部隔間高達93房69衛。圖／新北工務局提供
淡水英專路套房違建，原內部隔間高達93房69衛。圖／新北工務局提供
淡水英專路套房違建歷經約15.5個工作天拆除。圖／新北工務局提供
淡水英專路套房違建歷經約15.5個工作天拆除。圖／新北工務局提供

違建 淡水

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