微波爐也能燒出琉璃質感 陳宗漢教你輕鬆玩玻璃

玻璃在常民生活再平凡也不過，經過巧思創作卻能展現琉璃般的不凡價值，20多年前從建材玻璃入行的陳宗漢，一路不斷研發，由工匠晉級到玻璃藝術創作者，再到傳承技藝的業師，他與妻子共同創設琉創工園，致力揭開玻璃世界的面紗，夫妻倆推動的窯燒玻璃，現在使用一般家用微波爐就能燒出琉璃質感的玻璃藝品，讓玩玻璃成為輕鬆上手的「新玩藝」。

陳宗漢20多年前是出版社業務員，因推銷書籍結識玻璃裝潢業者，跨入玻璃工業。他從建材玻璃搬運工做起，曾經扛玻璃到雙腳不聽使喚，但愈接觸箇中的製作技術，愈加著迷，最後投入藝術玻璃設計，至今得獎無數。

多年來，他專研玻璃工藝，妻子則專研設計，夫妻倆同心協力開創事業，被喻為「玻璃藝術界的神鵰俠侶」。

陳宗漢的事業也從玻璃建材，躍升為琉璃創作藝術，夫妻倆極具實驗精神，但過程辛苦，他說，幾年前開始學窯燒玻璃，卻發現資訊封閉，老師指導時也常留一手，以致他們只能摸索突破，在失敗中汲取經驗。因為走過不少冤枉路，他立志要打破玻璃世界的框限，透過教學，讓更多人進入有機會進入玻璃藝術的奇妙世界。

難掩對玻璃藝術的熱情，陳宗漢目前在全台推廣窯燒玻璃課程，入門課程的鍊墜製作，只要在玻璃上沾釉彩隨意塗鴉，再覆上一層玻璃送進微波爐燒製，約花2小時就能製作出獨一無二的琉璃墜飾。