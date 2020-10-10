創新「國飯」在這裡！2020台灣滷肉飯節國慶日開飯

你有吃過拿鐵滷肉飯？素椒香肉燥飯？2020台灣滷肉飯節國慶日開飯！經濟部商業司今天邀民眾到台中市民廣場品嘗匯集全國「國飯」精華，還有「十全十美」十大特色滷肉飯，搭配逾30家台灣道地的手搖茶飲，吸引遊客聞香而來，吃國飯，喝國飲，歡度雙十國慶。

經濟部商業司長李鎂說，滷肉飯以無敵的台灣豬，佐以各種獨門滷汁搭配晶瑩飽滿白米，深受民眾喜愛，更多次蟬連國際媒體CNN推薦台灣必吃美食第一名。經濟部商業司從2017年開始推動台灣滷肉飯節，成功塑造「國飯」滷肉飯的品牌形象。

李鎂指出，今年經歷長達半年嚴選，除強調融合在地食材與飲食文化外，新推出創新國飯組，最終評選出全台156家優質滷肉飯業者。其中，「十全十美」有拿鐵滷肉飯、波霸滷肉飯、夭瘦滷肉飯、黃金比例滷肉、QQ彈牙滷肉飯，關山米滷肉飯、素椒香肉燥飯、松阪豬滷肉飯、和牛滷肉飯、和牛漢堡佐和牛滷肉飯等，創新十足，更顧及素食者，開拓美食版圖。

今天下午在台中市民廣場舉辦滷肉飯節頒獎活動，邀請金峰魯肉飯、廣澤擔仔麵、老五鹹粥、家香味食堂、響燒肉冷藏牛肉燒烤專門店、桃源號、玖牛餓虎和牛滷肉飯專賣店、玉堂春魯肉飯、魯香香黃金樂排專賣店、所長茶葉蛋、鬍鬚張魯肉飯等人氣名店到場，並推出限量試吃活動，另配上嚴選文青網紅手搖飲業者，現場人氣滿滿。

家香味食堂老闆周孟儒說，她家是做台灣傳統小吃，賣的滷肉飯從生肉到熬煮每個工續都不馬虎，連蔡英文總統都曾品嘗過，她是台灣小吃養大的，接棒後保有傳統口味精神外，今年創新研發的拿鐵滷肉飯，肉燥在熬製過程中，加入未烘焙的咖啡豆、牛奶，別有風味。