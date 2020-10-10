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台中市長盃韻律體操賽登場 參賽人數創歷年新高

聯合報 / 記者喻文玟／連線即時報導
台中市運動局長李昱叡指出，市長盃韻律體操錦標賽暨邀請賽今年參賽人數創歷年新高，參賽選手年齡橫跨幼兒園到高中，讓台中體操運動向下扎根。圖／台中市運動局提供
台中市運動局長李昱叡指出，市長盃韻律體操錦標賽暨邀請賽今年參賽人數創歷年新高，參賽選手年齡橫跨幼兒園到高中，讓台中體操運動向下扎根。圖／台中市運動局提供

「109年台中市長盃韻律體操錦標賽暨邀請賽」今天在台中市東山高中登場，吸引全國44校共145位選手參賽，人數創歷年新高。台中市運動局表示，選手們透過邀請賽互相切磋交流、累積比賽經驗，讓選手們繼續在全國與國際賽事發光發熱。

運動局表示，台中韻律體操發展有成，培育如黃心榆、吳修廷等國際級裁判，也培養余書婷、謝玟娟等多位優秀選手。台中持續打造「酷運動、酷城市」，將體育運動向下扎根，除每年舉辦市長盃賽事，也積極推動韻律體操、競技體操、有氧體操、彈翻床和兒童體操等裁判與教練講習會。

運動局長李昱叡指出，市長盃韻律體操錦標賽暨邀請賽今年參賽人數創歷年新高，參賽選手年齡橫跨幼兒園到高中，讓台中體操運動向下扎根，祝選手們今日比賽汲取寶貴經驗，奪下佳績。

台中市運動局長李昱叡指出，市長盃韻律體操錦標賽暨邀請賽今年參賽人數創歷年新高，參賽選手年齡橫跨幼兒園到高中，讓台中體操運動向下扎根。圖／台中市運動局提供
台中市運動局長李昱叡指出，市長盃韻律體操錦標賽暨邀請賽今年參賽人數創歷年新高，參賽選手年齡橫跨幼兒園到高中，讓台中體操運動向下扎根。圖／台中市運動局提供
台中市長盃韻律體操賽登場，參賽人數創歷年新高。圖／台中市運動局提供
台中市長盃韻律體操賽登場，參賽人數創歷年新高。圖／台中市運動局提供

台中市 裁判 幼兒園

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