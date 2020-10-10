台中市長盃韻律體操賽登場 參賽人數創歷年新高
「109年台中市長盃韻律體操錦標賽暨邀請賽」今天在台中市東山高中登場，吸引全國44校共145位選手參賽，人數創歷年新高。台中市運動局表示，選手們透過邀請賽互相切磋交流、累積比賽經驗，讓選手們繼續在全國與國際賽事發光發熱。
運動局表示，台中韻律體操發展有成，培育如黃心榆、吳修廷等國際級裁判，也培養余書婷、謝玟娟等多位優秀選手。台中持續打造「酷運動、酷城市」，將體育運動向下扎根，除每年舉辦市長盃賽事，也積極推動韻律體操、競技體操、有氧體操、彈翻床和兒童體操等裁判與教練講習會。
運動局長李昱叡指出，市長盃韻律體操錦標賽暨邀請賽今年參賽人數創歷年新高，參賽選手年齡橫跨幼兒園到高中，讓台中體操運動向下扎根，祝選手們今日比賽汲取寶貴經驗，奪下佳績。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言