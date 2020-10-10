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侯友宜：新北營養午餐全面禁萊豬 守護健康

中央社 / 新北10日電
新北市議員提醒市府應立即與各級學校研議，下學期更換營養午餐契約，以免萊豬流入校園。圖為學生吃營養午餐畫面。 本報資料照片
新北市議員提醒市府應立即與各級學校研議，下學期更換營養午餐契約，以免萊豬流入校園。圖為學生吃營養午餐畫面。 本報資料照片

明年元旦起開放含萊克多巴胺豬肉進入國內市場，家長擔心孩子吃到萊豬。新北市長侯友宜表示，校園營養午餐、托兒所、托嬰中心全面供應國產豬禁用萊豬，守護0至18歲市民健康。

新北市有200多所國中、國小學生，明年的營養午餐是否會吃到萊豬受家長關注。1名都會區的國中校長今天表示，學校、幼兒園，補教業都是消費末端，沒有採購經驗也無檢驗辨識萊豬的能力，學生健康需由政府把關。

新莊區某校長建議，比照新北市果菜市場供應給午餐團膳業者有機蔬菜的模式，供應團膳業者國產豬，多重把關較能確保供應豬肉來源的品質。

一名深具總務與採購經驗的退休教育人士今天接受中央社記者訪問時分析，國產豬價格看來雖持平，但有團膳業在協商會議表示，豬肉供應商、養豬戶已抬高價錢，未來還會持續飆高。教育局與家長是否準備好接受營養午餐漲價。

至於營養午餐肉品的實質把關，這名退休教育人士說，原肉比較好檢驗，但貢丸、香腸、燕餃、水餃加工食品、學生光顧的超商等，很難確保是否混充進口萊豬後再製。

雙和區1名國小校長受訪說，學校的營養午餐都與團膳廠商簽約，「基層只能書面形式審查，防不勝防，也無法確實把關。」這就是教育現場的窘境與無力。

侯友宜則表示，要確保0至18歲的嬰幼兒與學生，在教養環境全面防堵萊豬保障健康，將攜手盒餐食材業者、托嬰中心、幼兒教保、家長團體，及學校、補習班，12日正式結盟宣示禁用萊豬。

禁用萊豬的政策宣示外，實質作法橫跨市府各局處。經濟發展局長何怡明表示，追本溯源「不賣萊豬、買不到萊豬」才是關鍵，新北將確認全市152家肉品工廠溯源管理機制與標示產地。

至於校長擔心的肉品加工廠，新北市府將抽驗確保標示與品質符合法規。托嬰與補教業者的消費來源，新北市場處將稽查公有市場及肉品攤商，要求散裝豬肉標示產地來源。

市府社會局表示，將與75家公立托兒所，及私托簽署承諾使用在地食材，並每天公告食材來源。也鼓勵家長托育兒女前，與私立托兒所簽約要求使用在地食材。

農業局與衛生局官員受訪都表示，稽查與檢驗是例行業務，在輔導訪視時就會注意農戶飼料是否添加瘦肉精，未來也將配合其他局處的把關與檢驗作業。

教育局說，配合中央政策並促成新北市餐盒食品商業同業公會、食材供應商連署簽約，同時願意更改團膳供餐契約，並挑起責任保證使用國產豬肉禁用萊豬，否則將面臨違約重罰。

這名退休教育人員則分析，辦理營養午餐的學校，採購、檢驗、驗收的教育人員，擔心團膳業者誤用萊豬，面臨追究學校責任的風險。自辦學生與幼兒園的自立午餐廚房，更擔心肉品市場與攤商踩到地雷而擔責。

萊豬 營養午餐 侯友宜

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