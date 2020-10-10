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國慶連假第2天 新北未出現塞車狀況

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
國慶連假進入第2天，根據新北即時交通資訊網顯示，新北包含台61、台64及台65等路段、市區道路、國一、國三、國五新北坪林等路段也都屬順暢。圖／新北即時交通資訊網提供
國慶連假進入第2天，根據新北即時交通資訊網顯示，新北包含台61、台64及台65等路段、市區道路、國一、國三、國五新北坪林等路段也都屬順暢。圖／新北即時交通資訊網提供

國慶連假進入第2天，根據新北即時交通資訊網顯示，新北包含台61、台64及台65等路段，以及市區道路、國一、國三都呈現順暢狀況，另外國五新北坪林等路段也都屬順暢，目前未出現塞車狀況。

新北交通局說，台61線及台64線正進行商港路聯絡道銜接工程，現場已增設替代道路導引牌面，內側車道直接左轉匝道上台61線，外側車道沿臨港大道平面路段進入港區後，再由訊塘匝道上台61線，以維交通安全。

交通局提醒，連假期間國道上午0時到5時，國道全線雙向暫停收費，另外10、11日下午2時到晚間9時，於北向(蘇澳、羅東、宜蘭、頭城)入口實施高乘載管制。

交通局指出，新北推出「國慶連假交通懶人包」，含括新北10大風景區易壅塞路段、時段及景點大眾運輸資訊，並可查詢即時路況及停車位剩餘數量，幫助民眾避開塞車，節省寶貴時間。

國慶連假進入第2天，國五新北坪林等路段也都屬順暢，目前未出現塞車狀況。圖／交通部高速公路局提供
國慶連假進入第2天，國五新北坪林等路段也都屬順暢，目前未出現塞車狀況。圖／交通部高速公路局提供

新北 連假 塞車

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