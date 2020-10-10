國慶連假第2天 新北未出現塞車狀況

國慶連假進入第2天，根據新北即時交通資訊網顯示，新北包含台61、台64及台65等路段，以及市區道路、國一、國三都呈現順暢狀況，另外國五新北坪林等路段也都屬順暢，目前未出現塞車狀況。

新北交通局說，台61線及台64線正進行商港路聯絡道銜接工程，現場已增設替代道路導引牌面，內側車道直接左轉匝道上台61線，外側車道沿臨港大道平面路段進入港區後，再由訊塘匝道上台61線，以維交通安全。

交通局提醒，連假期間國道上午0時到5時，國道全線雙向暫停收費，另外10、11日下午2時到晚間9時，於北向(蘇澳、羅東、宜蘭、頭城)入口實施高乘載管制。