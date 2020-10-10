新北國慶日569對登記結婚 創6年來新高

新北市國慶日有569對新人登記結婚，創6年來新高，各戶政所也打造結婚留影專區，並贈送限定甜蜜婚禮小物賀喜。民政局長柯慶忠表示，新人常選在特殊或別具真愛密碼寓意的日子登記結婚，浪漫又好記，2020是「Double愛你」年，新人不畏疫情圓滿成家。

雙十國慶日有「雙喜」及「十全十美」寓意，又逢吉祥年兼閏四月雙春，農民曆「宜嫁娶」，再度出現結婚登記潮。民政局統計今年5月20日諧音「我愛你」有1092對登記，8月25日七夕情人節73對，破近5年紀錄。今年疫情衝擊，特殊日子登記結婚對數卻屢創新高。

戶政科長顏耀明表示，新北市2014年至去年雙十國慶結婚統計中，去年農民曆忌嫁娶僅85對登記，其餘雙十國慶每年都超過百對新人，5年共累計1259對，居全年特殊日結婚登記對數第3名，僅次於520及西洋情人節。

各戶所推出不同主題結婚拍照專區及限定好禮，如中和戶政所打造「雙十討囍」婚攝區，並贈送「囍來了」茶葉小禮，祝福新人感情清香回甘；樹林戶政所「心有鎖屬手鐲及項鍊」讓新人「一生一世心有鎖屬」。

瑞芳戶政所馬卡龍造型「國旗零錢包」、淡水戶政所「國旗愛心巧克力」都讓新人甜在心；泰山戶政所取材今年新北市聯合婚禮，結合好事咖啡專區，設置Bling Bling英雄主題布景供新人拍照，並贈送英雄系列馬克杯。

住樹林區的侯竣方笑著說，透過朋友介紹認識魏黛珊，兩人一見鐘情，感情相當融洽，雖然在本月4日交往紀念日已辦婚宴，但特地等到10月10日登記結婚，終於合法把她從女朋友升格為老婆。