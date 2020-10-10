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八里明舉辦快閃沙雕 鯨魚隨漲潮消失呼籲珍惜生態

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北八里沙雕展明將舉辦「快閃沙雕」，新北高灘處以動物瀕臨絕種議題為發想創作，以「消失的海翁」為主題，反映近年來鯨魚隨著人類獵捕的行為，面臨滅絕的可能。圖／新北高灘處提供
新北八里沙雕展明將舉辦「快閃沙雕」，新北高灘處以動物瀕臨絕種議題為發想創作，以「消失的海翁」為主題，反映近年來鯨魚隨著人類獵捕的行為，面臨滅絕的可能。圖／新北高灘處提供

新北八里沙雕展明將舉辦「快閃沙雕」，新北高灘處以動物瀕臨絕種議題為發想創作，以「消失的海翁」為主題，反映近年來鯨魚隨著人類獵捕的行為，面臨滅絕的可能，該鯨魚沙雕明傍晚6點會隨著漲潮消失，藉此呼籲愛惜海洋生態。

新北高灘處指出，鯨魚沙雕預計10月11日上午9點左右開始夯沙，11點左右開始雕刻，預計下午3點左右雕塑完成，根據當天的潮汐預報，將於傍晚6點07分河水滿潮完全淹沒消失，呈現正在消失的海洋生物。

高灘處說，鯨魚沙雕長達約12米，比起岸上16座沙雕大很多，由於製作過程是利用河水退潮時快速創作雕刻，平時沙雕師雕刻一座沙雕需要3到5天，快閃活動要在3到5小時完成，是極為精彩且具突破性的挑戰。

高灘處表示，藉由活動呼籲，鯨豚的世界地圖中，台灣扮演非常重要的監督與守護角色，身為地球一份子都應該珍惜愛護海洋生態，也藉由國慶連假最後1天到八里欣賞快閃沙雕，共襄盛舉歡度國慶。

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