73歲舉牌工著正裝、插國旗上工　感嘆國慶日「太冷清」

今天是國慶日，部分街道也應景掛上國旗，今年73歲的張姓舉牌工人，上工裝備除了建案宣傳牌，他也特別從家裏翻出小國旗，夾在建案牌上，他也著上一身正裝，獨自一人站在車水馬龍的十字路口，相當醒目，他也說，這是國慶三天連假限定。

舉牌工人每天工作地點不一，一早由派報社負責安排站位，張姓舉牌工人昨天被派至板橋府中一帶，今天被派來永和，他感嘆「國慶越來越冷清」。

張先生說，昨晚才在媒體上看到台中市長盧秀燕在各路段插掛國旗，但在新北市，卻只在新店寶橋、中正橋上看到旗幟，早期路燈整排都國旗，已不見昔日「旗海飄揚」的榮景，因此他拿出小國旗，想盡一點「微薄之力」。

張先生畢業於政治大學地政系，畢業後在地政事務所當公務員，可說是人生勝利組，前途一片看好，卻自覺「不是當官的料」，看不慣職場陰暗面而離開。

他輾轉來到派報社，從白領成為藍領，一天工作8小時，領著微薄的日薪，不管颳風下雨，為了生活就得上工，他也做過保全，但因主管離職，他也跟著裸退，轉回做舉牌工，一做就是10多年，要做到不能做為止。

談起人生變化，張先生淡然地說「人生總有許多不如意」，並未再多談。每天站上車水馬龍的路口，他總把自己打扮得體面，皮鞋、西裝是冬天的標準配備，夏天則會換上襯衫，工作或坐或站，穿得如此正式，他只笑著說「這樣看起來比較有精神」，另一方面，也是為了自己的尊嚴。

舉牌工一天上工8小時，工作相對單調、乏味，張先生也會自己找樂子，有時在偏避地站牌，他就會拉開嗓門唱京劇，也因工作地點不一，有時下工，他也會到站點附近找美食，上個館子放鬆一天疲勞。

今天帶著小國旗上街站牌，張先生說，蔣經國時代還旗海飄揚，但李登輝執政後，就慢慢式微，年輕人也被洗腦，前總統馬英九不願改課綱，8年來都「軟趴趴」。

掛上小國旗，張先生希望替中華民國盡一點心力，但看到國慶日的冷清場面，他也感到「不忿」，直說「不曉得民進黨心中國慶是什麼，但絕對不是10月10日。」