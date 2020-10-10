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富基魚市水灘區買3千送4隻萬里蟹 按腹部硬的肉質飽滿
今天是國慶日，目前正值萬里蟹產季，秋蟹肥美，新北市石門區富基漁港漁市為慶祝國慶日，祭出3項優惠，除了萬里蟹買10送1、水灘滿2000元或是乾貨滿1000元抽3000元海鮮禮盒，還有水灘區買滿3000元送4隻萬里蟹。攤商教民眾如何挑，只要按壓螃蟹腹部，感受到手感硬硬的就是肉質飽滿。
這幾天富基魚市有不少人都是專門來吃或者是買萬里蟹，詢問度很高，但不少遊客都問如何才能挑新鮮又好吃的萬里蟹。
攤商表示，目前螃蟹價格與往年差不多，石蟳一斤250起、三點蟹一斤350起，而花蟹則是一斤450。不過，捕蟹業者表示，近幾日因為東北季風及颱風外環環流海浪很大，業者已有多天沒有出海捕貨，供應量有減少，近日待海浪轉小時會再出海，目前供應有減少，但還正常。
富基魚市管理業者生活家股份有限公司經理黃乃昌說，滿3000元送4隻萬里蟹，很多遊客都覺得划算，另外，滿2000元抽超值3000元禮盒如果抽到可宅配到府，中獎者在明天晚間抽出，12日會公布。
水灘灘商教顧客如何挑選肉質比較飽滿的蟹，攤商說，民眾要親自抓起來，再把把蟹翻過來按壓螃蟹腹部，感受到手感硬硬的就是肉質飽滿，如果是軟軟的就是剛脫殼不久。今年螃蟹不論體型大小，肉質都還不錯。
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