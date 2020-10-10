新北果菜公司新引入質譜檢測儀　9天檢出19件違規蔬果

新北果菜公司花費1300萬元新引入「液相層析串聯質譜分析儀」，目前可檢驗出常用198種農藥，有效攔截農藥殘留超標蔬果流入市面，並透過實名制資料建置有效追蹤從通路端追蹤產地耕種的農民，加強溯源管控。新北果菜公司總經理江惠貞表示，起初擔憂篩檢速度會變慢、件數變少，但確實提升不合格率。

果菜公司過去是使用生化法的快篩試劑進行檢測，一個晚上可以篩檢500多件蔬果，但根據去年數據統計，僅能篩檢出20件不合格蔬果，準確度較低；相較使用質譜分析儀檢測，一晚雖僅能篩檢50多件蔬果，但可篩出農藥種類及劑量多寡，相對安全性高。

從10月1日起果菜公司開始使用質譜分析儀檢驗蔬果，截至9日統計，共抽驗120件蔬果產品，其中有19件不符合規定，不合格率達15.8%，篩檢出不合格率提升不少。

江惠貞說，其中篩檢含有最多農藥的為角椒，此批貨竟含有高達7種農藥，果菜公司針對不合格貨品會在當天報廢銷毀，並通知不合格供貨農民停止供應10天，若有第2次違規停止供應1個月，第3次將廢止供應人資格。

果菜公司開始使用質譜分析儀期間，陸續有農會、農友抗議此篩檢農藥方式，江惠貞說，蔬果有農藥殘留就會銷毀，如有異議可在得知篩檢結果後24小時內抗議，並將蔬果送至進行化學檢驗。

過去曾發生果菜公司檢測結果與化學檢驗結果不一，也因此賠錢，原因是冷凍技術不好，溫度、溼度等參數變異導致結果走樣，現在使用質譜檢測儀篩檢，因準確質高可直接將不合格貨物銷毀，甚至要求菜農停送。