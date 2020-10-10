每年數萬人法鼓山大悲心法會首採實名制 今起線上申請

自2007年起舉辦的法鼓山大悲心水陸法會，每年都有數萬人次參與，因疫情的關係，為守護大眾健康，今年首度採用實名制，今天起將先進行線上預約申請，並在台灣各地分院（會）受理報名。海外地區的信眾，法鼓山則將提供線上同步直播，參加線上同步共修。

法會將持續8天7夜，自11月21日到28日，採先填表後報名的方式，今天上午9點起，開放線上申請。報名時間則在10月24日到11月8日，可至受理窗口取得報到單後，方為完成報名。法鼓山特別提醒，法會期間各壇場均不開放未報名民眾參加，並暫停園區參訪，法會進行時須全程配戴口罩。

考量新冠肺炎疫情，法會限在台灣各地分院（會）受理報名，報到時須提供身分證明，建議想參加的海外民眾，或是年長、有慢性及免疫系統疾病等抵抗力較弱者，可以在家或到鄰近的分寺院，參加線上同步共修。可查詢大悲心水陸法會網頁(https://shuilu.ddm.org.tw/)。

法鼓山世界佛教教育園區位在新北市金山區三界里，自2007年起舉辦的大悲心水陸法會，是信眾年度進修盛事，歷年均有數萬善信參與，順應時代需求、回歸佛法教義，法鼓山在水陸法會中，也漸次推展雲端祈福、數位牌位、線上直播、分處共修等，導入現今漢傳佛教所重視的教育、環保、禪修、藝術等精神文化。

法會設有總壇、大壇、禪壇、楞嚴壇、祈願壇、地藏壇、藥師壇、淨土壇、華嚴壇、法華壇、萬行壇，海內外則約有50處分院（會），將同步舉辦網路共修。法鼓山祈請海內外信眾配合所在地區防疫準則，選擇適合的共修方式，一同以8天7夜的精進修行，祈福、祝禱。