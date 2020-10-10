侯友宜騎自行車檢視新北升格十年建設 展望未來十年

今年逢新北市升格10周年，新北市府今天利用國慶日在八里十三行博物館辦升旗典禮，隨後騎自行車到鶯歌。市長侯友宜說，愛國只要用心，不拘任何形式。

侯友宜今天未參加中央國慶典禮，率局處長從北端的八里十三行博物館騎行車到南端的鶯歌陶瓷博物館，全程約40公里，沿途檢視過去10年市政建設，也展現市府團隊建構未來10年市政願景「騎步走」的精神。去年他選擇到五股觀音山登硬漢嶺，也未參加中央或國民黨升旗。

他說，對國家要效忠，守著中華民國台灣這塊土地，讓2300萬人民們能安居樂業。今年疫情嚴峻，能夠健康是福氣，他期許國人都能平安、健康、喜樂，「新北好，北台灣好，台灣一定更好」。

侯友宜說，八里在新北北端，除了風光明媚，近年基礎建設蓬勃發展，不管在產業或觀光休閒，今天選擇在八里出發，以自行車健身方式守護這塊土地，同時可看到新北之美、台灣之美，沿線非常美，可經過泰山、新莊最漂亮的大漢溪自行車路線風光。

至於未參加中央國慶慶典，侯友宜說，用任何方式展現愛國、愛台灣、愛這片土地，辦任何活動都非常感動。新北市很大，市民在國慶日前看到國旗飄揚，他會盡新北市長責任。每個地方政府首長會讓各地更繁榮，跟中央並肩站在一起，愛國不分你我，中央、地方一起。

前市長朱立倫今天到林口升旗，未和侯友宜同場。侯友宜說，市府辦的升旗典禮歡迎任何人參與，今天在新北市不單只有八里、林口辦，其他的社團都有舉辦，歡迎任何人用各種形式展現對國家的熱忱。朱立倫去林口，他覺得非常的好，林口升旗已辦多年，當地民眾很愛國。

有記者詢問他是否考慮挑戰自行車南北雙城500公里，也要他和台北市長柯文哲比比體力。他說，他每天都有運動的習慣，騎40公里嘦平常有鍛鍊，根本是小事。而南北雙城約500公里，但新北市高灘處規畫自行車道就有208公里，騎來回400多公里就跟南北挑戰的距離差不多。

他說，利用騎車途中看看新北市未來願景及市府建設，考慮如何能夠做的更好，騎車除了讓自己快樂，也可以了解建設和未來的夢想。