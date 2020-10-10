朱侯新北升旗不同台 朱立倫：受議員邀請來林口

國民黨前主席朱立倫今到新北市林口社區運動公園參加升旗典禮，同時間新北市長侯友宜出席八里的升旗典禮，兩人不同框不同台，被外界解讀王不見王，朱立倫表示，他是2星期前跟「三君」烤肉時，新北市議員蔡淑君邀請他來，林口也有很多他的老鄰居好朋友，一起來升旗慶祝國慶。

朱立倫表示，他跟侯友宜不是王不見王，都永遠同心慶祝中華民國國慶，在不同地區大家都同時舉辦國慶升旗典禮，用同樣心情來慶賀，同時間中央黨部也在舉辦升旗典禮，會來林口升旗是因為跟新北市議員蔡淑君烤肉時就答應邀請。

新北市議員蔡淑君受訪表示，9月29日她與朱立倫、市議員洪佳君、陳儀君等在樹林烤肉，當時聊天談到可以常常聚在一起，她順勢邀請朱立倫來參加升旗典禮，朱也爽快答應，接下來10月底陳儀君也會辦活動，她與朱立倫都會出席。